Був в ОПЗЖ, а тепер служить у ЗСУ: як виглядає зять Киви, якого він "похоронив" в ефірах російської пропаганди

Чоловік єдиної дочки ліквідованого нардепа став військовим

Ілля Кива – одіозний проросійський депутат, якого ліквідувала СБУ 6 грудня 2023 року. Він запам’ятався своїми пропагандистськими спітчами на телебаченні. В одному з ефірів Кива заявив, що його зятя викрали та вбили "українські нацисти". Проте все виявилося не так.

Що варто знати:

У ліквідованого зрадника Іллі Киви є старша дочка Катерина, яка мешкає за кордоном

Кива в ефірі розпропаганди збрехав про загибель свого зятя від рук "українських нацистів"

Зять екснардепа Денис Верещака виявився живим і вступив до лав ЗСУ

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіка дочки Іллі Киви Катерини та як він виглядає.

Ілля Кива. Фото: Газета.ua

Катерина Кива — що про неї відомо

Старша дочка ліквідованого депутата Катерина народилася 1993 року, коли Киві було лише 16 років. Нині їй 32 роки і вона сама, вірогідно, має дитину.

Відомо, що дівчина навчалася у Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого та Національній академії внутрішніх справ у Києві. Після навчання з 2017 року Катерина працювала у правоохоронних органах. Спочатку вона обіймала посаду інспектора відділу Департаменту протидії наркозлочинності.

Ілля Кива з дочкою Катериною. Фото: https://poltava.to/

Остання посада дочки Киви, про яку відомо, — старший інспектор відділу організації відбору та проведення атестації. З цієї посади вона пішла у вересні 2020 року. А вже у 2021 році, коли Катерині було 27 років, вона за квотою "ОПЗЖ" потрапила на посаду директора юрдепартаменту у Полтавській міській раді.

Катерина Кива. Фото: соцмережі

Після початку повномасштабної війни в Україні та втечі зрадника Іллі Киви до Росії полтавські активісти вимагали, щоб Катерину звільнили з цієї посади. Вона пішла із департаменту 28 березня 2022 року.

Як розповідав сам Кива в ефірі російських пропагандистських телеканалів, його дочка Катерина, будучи вагітною, виїхала за кордон. Туди перебралася й мати вбитого екснардепа.

Зять Киви служить у ЗСУ

У тому ж ефірі зрадник Кива збрехав, що "українські нацисти" вбили його зятя — чоловіка вагітної Катерини. За його словами, це було зроблено для того, щоб вплинути на самого нардепа та його позицію.

Його викрали із робочого місця 28 лютого. Він на роботі. Приїхав бусик, увійшли автоматники — забрали. Мені потім повідомили контррозвідники, про те, що його більше немає в живих. І це трагедія, яка торкнулася мене особисто розповів Кива в ефірі розпропаганди у 2022 році

Однак, незабаром цей самий зять Киви вийшов на зв’язок і записав відеозвернення. Виявилося, що хлопця звуть Денис Верещака і він служить у лавах Збройних сил України.

Військовий звернувся до редакції полтавського видання PTV.UA та попросив записати з ним інтерв’ю, щоб розставити всі крапки над "і". А у своєму відеозверненні він заявив, що це не перша маячня, яку з екранів говорить зрадник Кива.

Я живий, здоровий, вступив до Збройних сил України і тепер знищуватиму разом із побратимами всіх окупантів, які прийшли у мою країну. Я був, є, і залишаюся вірним Україні та українському народу сказав Денис Верещака

Як пише видання poltava.to, Денис Верещака до початку повномасштабної війни в Україні за квотою партії "ОПЗЖ" очолював підприємство КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування". Він був на цій посаді з 19 серпня 2021 року по 31 березня 2022-го. Після цього, ймовірно, вступив до лав ЗСУ.

Катерина Кива та Денис Верещака. Фото: https://zmist.pl.ua/

