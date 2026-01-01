Обвинения в госизмене и китайское убежище: как живет опальный экс-депутат Мураев, сбежавший из Украины

Скандальный политик в своих высказываниях повторял нарративы российской пропаганды

Евгений Мураев — известный пророссийский политик, который дважды был народным депутатом Украины и активно строил политическую карьеру. Также он был медиамагнатом, имея в собственности два телеканала — NewsOne и "НАШ". После начала полномасштабной войны в Украине политик сбежал из страны вместе с семьей.

Что стоит знать:

Евгений Мураев подозревается СБУ в госизмене за распространение российской пропаганды

В мае 2022 года политик тайно покинул Украину и сейчас проживает с семьей в Пекине

Перед вторжением РФ Мураева называли потенциальным главой оккупационного режима, который планировал установить Кремль в Украине

"Телеграф" рассказывает, что известно о Евгении Мураеве, его политической деятельности, скандалах, и как он живет теперь.

Евгений Мураев. Фото: https://glavcom.ua/

Евгений Мураев — что о нем известно?

Украинский политик с пророссийскими взглядами Евгений Мураев родился 2 декабря 1976 года в городе Змиев Харьковской области, сейчас ему 49 лет. Он окончил Харьковский государственный университет по специальности "финансы и кредит", а также получил образование в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Евгений Мураев в молодости. Фото: https://podrobnosti.ua/

Свою карьеру Мураев начинал в коммерческих структурах, связанных с нефтепродуктами. А в политику пришел в 2006 году, став депутатом Харьковского облсовета. Сначала он был представителем партии "Вече", а позже оказался в "Партии регионов".

В свое время Евгений Мураев возглавлял политический совет партии "ОПЗЖ", а в 2018 году начал строить свою политическую силу "НАШИ". Как известно, политик был народным депутатом двух созывов Верховной Рады — с 2012 по 2019 год. Сначала он представлял в парламенте "Партию регионов", а позже "Оппозиционный блок".

Начало политической карьеры Мураева. Фото: https://ipress.ua/

Скандалы, связанные с Мураевым

За время своей политической деятельности в Украине Мураев не раз делал скандальные заявления с российскими нарративами. Так, Революцию Достоинства 2014 года политик называл "государственным переворотом", а войну на Донбассе — "гражданским конфликтом".

В 2018 году экс-нардеп сделал выпад в сторону бывшего политзаключенного Олега Сенцова. В эфире телеканала "112 Украина" Мураев назвал его "террористом", что привело к общественному резонансу и проверкам СБУ.

Перед началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году британская разведка сообщала, что Кремль рассматривает Мураева потенциальным кандидатом, которого Путин планировал поставить во главе оккупационного режима в Киеве.

В июле 2023 года Служба безопасности Украины официально объявила Евгению Мураеву подозрение в государственной измене. По версии СБУ, его телеканал "НАШ" умышленно использовался для распространения российской пропаганды в Украине.

Фото: GettyImages

Куда и когда Мураев сбежал из Украины?

После начала полномасштабного вторжения Евгений Мураев резко пропал из медиапространства. Его последний пост в Facebook датирован 25 февраля 2022 года. По данным расследования "Украинской правды", пророссийский политик выехал из страны в мае 2022 года.

В сентябре 2022 года экс-нардепа с семьей заметили в Вене. Также в сети была информация, что некоторое время он мог жить в Словакии. Однако в начале 2025 года стало известно, что Евгений Мураев вместе с семьей живет в Пекине.

Так в 2025 году выглядел Мураев. Фото: скриншот из видео

Тогда он выпустил трешовое видео-интервью с соратником-пропагандистом Александром Лазаревым, в котором продолжил прославлять "русский мир" и нести в массы российские нарративы. При этом полномасштабную войну, которую развязала РФ на территории Украины Мураев называл "плохими отношениями между странами".

Мураев теперь живет в Китае. Фото: https://detector.media/

