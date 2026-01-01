"Це немудро". Кличко різко висловився про вибори в Україні під час війни

Питання щодо виборчого процесу назвав провокаційними та недоречними

Мер столиці Віталій Кличко вважає, що проводити вибори під час війни нелогічно. Адже спочатку слід укласти мир, а потім вже говорити про зміну владу.

Що треба знати:

Один з пунктів мирного плану включає питання президентських виборів в Україні

Виборчий процес у воєнний стан за Конституцією неможливий, однак це можуть змінити

Кличко вважає, що чинна влада має спочатку думати про безпеку людей, а потім вже про вибори

Як зазначив мер Києва в етері "КИЇВ24", наразі розмови політиків та депутатів про вибори недоречні та нелогічні. Адже розпочинати та проводити виборчий процес під ракетні обстріли неможливо.

"Вибори під ракетами неможливі. Немудро будувати плани, коли майбутнє країни невідоме", — каже Кличко.

Він наголошує, що наразі Росія продовжує знищувати Україну, атакуючи щодня дронами та ракетами. В цей період держава має думати про те, як захистити людей та відбити удари. Натомість, каже Кличко, від депутатів та не тільки дедалі більшає провокаційних питань про вибори.

"Коли політики прибігають і кажуть: "вибори, вибори, вибори, треба готуватись", я їх питаю: "А ви, до яких виборів готуєтесь? Госдуми в Москві?"— зазначив мер столиці.

Він наголосив, що наразі Україна не може провести вибори. Робити це під ракетні удари не розумно. Тому спочатку треба досягти миру, а потім говорити про зміну влади тощо.

Верховна Рада вже почала готуватись до виборів

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи створюють робочу групу щодо напрацювання рішень про проведення виборів в Україні. Найважчим питання виборчого процесу у Раді вважають юридичний аспект, адже під час воєнного стану вибори проводити заборонено законом.

При цьому у мирному плані з 20 пунктів є пункт про вибори. В ньому зазначено, що Україна має провести вибори якнайшвидше після підписання мирної угоди. Спочатку мають відбутись президентські вибори, а потім парламентські та місцеві.

