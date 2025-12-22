Рус

"Якщо партнерам для миру потрібні вибори, то..." У Раді прокоментували підготовку до їхнього проведення

Вадим Михальченко ,
Олександр Федієнко Новина оновлена 22 грудня 2025, 19:18
Фото Колаж "Телеграфу"

Верховна Рада взялась за питання проведення можливих виборів в Україні

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи створюють робочу групу щодо напрацювання рішень про проведення виборів в Україні. До її складу будуть запрошені представники опозиції, ЗМІ та громадських організацій.

Не всі народні депутати знають про створення робочої групи щодо виборів. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат України, представник фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Юридичні аспекти питання

Як зазначив народний депутат, про створення такої робочої групи він не знав. І в його профільному комітеті це питання також не обговорювалось.

"Так, давайте я почну з того, що я не є учасником цієї групи, раз. Ну, тобто, що там це сказав сьогодні Давид Арахамія, що створюється така група на базі відповідного профільного комітету. І це не комітет національної безпеки розвитку, це там вищий комітет", — сказав Федієнко.

Він зазначив, що висловлює виключно особисту позицію. Так, за його словами, головною проблемою є юридичний аспект проведення виборів під час воєнного стану.

"По-перше, як це проводити, враховуючи те, що ми маємо в Конституції, яка чітко все визначає, передбачає. А по-друге, наскільки я пам'ятаю, всі фракції свого часу в парламенті підписали відповідне комюніке, назвемо так, меморандум, що під час війни, воєнного стану жодних виборів не може відбуватися", — нагадав Федієнко.

Він зазначив, що для обговорення цього питання ніхто з його колег не збирався. Нардеп також вказав, що в його обов'язки не входить напрацювання подібних документів.

"Я так розумію, якщо партнерам для того, щоб забезпечити мир в Україні потрібні вибори, то треба продумати механізм, як все ж таки дійсно провести, але за умови, що дійсно партнери пообіцяють дати нам гарантії миру", — наголосив Федієнко.

Він запевнив, що ні він, ні його колеги не тримаються за крісла. В них також є моральна та фізична втома за ці роки, проте, як це питання вирішити юридично, відповіді, нардеп не має.

"Про новину щодо виборів, підготовки до написання цього документу, я дізнався сьогодні з відкритих джерел інформації. На Комітеті з безпеки оборони та розвитку це питання не обговорювалось", — додав Федієнко.

Варто додати, ще один представник фракції "Слуга народу" підтвердив "Телеграфу", що робоча група створюється на базі профільного комітету. Також будуть запрошені представники опозиційних фракцій в рівній кількості.

Що кажуть в опозиції

Представники парламентської опозиції заявили, що також нічого не знають про цю ініціативу. Проте, зазначили, що представники партії влади з приводу формування робочої групи до них "ще не звертались, але обіцяли".

Що написав Арахамія

Очільник найбільшої фракції в парламенті Давид Арахамія зазначив, що у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

"Обговорення буде проходити спільно із представниками профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів", — написав Арахамія.

Він додав, що про дату і час засідання буде повідомлено незабаром. Також будуть запрошені представники ЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можуть коштувати вибори президента в Україні.

