"Это немудро". Кличко резко высказался о выборах в Украине во время войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вопросы относительно избирательного процесса назвал провокационными и неуместными
Мэр столицы Виталий Кличко считает, что проводить выборы во время войны нелогично. Ведь сначала следует заключить мир, а потом уж говорить об изменении власти.
Что нужно знать:
- Один из пунктов мирного плана включает вопросы президентских выборов в Украине
- Избирательный процесс при военном положении по Конституции невозможен, однако это может измениться
- Кличко считает, что действующая власть должна сначала думать о безопасности людей, а потом уже о выборах
Как отметил мэр Киева в эфире "КИЕВ24", сейчас разговоры политиков и депутатов о выборах неуместны и нелогичны. Ведь начинать и проводить избирательный процесс под ракетные обстрелы невозможно.
"Выборы под ракетами невозможны. Немудрено строить планы, когда будущее страны неизвестно", — говорит Кличко.
Он отмечает, что Россия продолжает уничтожать Украину, атакуя ежедневно дронами и ракетами. В этот период государство должно думать о том, как защитить людей и отразить удары. В то же время, говорит Кличко, от депутатов и не только все больше провокационных вопросов о выборах.
"Когда политики прибегают и говорят: "выборы, выборы, выборы, надо готовиться", я спрашиваю их: "А вы, к каким выборам готовитесь? Госдумы в Москве?" — отметил мэр столицы.
Он подчеркнул, что в настоящее время Украина не может провести выборы. Делать это под ракетные удары не разумно. Поэтому сначала нужно достичь мира, а потом говорить о смене власти и т.п.
Верховная Рада уже начала готовиться к выборам
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы создают рабочую группу по наработке решений о проведении выборов в Украине. Самым трудным вопросом избирательного процесса в Раде считают юридический аспект, ведь во время военного состояния выборы проводить запрещено законом.
При этом в мирном плане из 20 пунктов есть пункт о выборах. В нем говорится, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения. Сначала должны пройти президентские выборы, а затем парламентские и местные.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский интересно ответил о планах после завершения войны.