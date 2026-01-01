"Это немудро". Кличко резко высказался о выборах в Украине во время войны

Вопросы относительно избирательного процесса назвал провокационными и неуместными

Мэр столицы Виталий Кличко считает, что проводить выборы во время войны нелогично. Ведь сначала следует заключить мир, а потом уж говорить об изменении власти.

Что нужно знать:

Один из пунктов мирного плана включает вопросы президентских выборов в Украине

Избирательный процесс при военном положении по Конституции невозможен, однако это может измениться

Кличко считает, что действующая власть должна сначала думать о безопасности людей, а потом уже о выборах

Как отметил мэр Киева в эфире "КИЕВ24", сейчас разговоры политиков и депутатов о выборах неуместны и нелогичны. Ведь начинать и проводить избирательный процесс под ракетные обстрелы невозможно.

"Выборы под ракетами невозможны. Немудрено строить планы, когда будущее страны неизвестно", — говорит Кличко.

Он отмечает, что Россия продолжает уничтожать Украину, атакуя ежедневно дронами и ракетами. В этот период государство должно думать о том, как защитить людей и отразить удары. В то же время, говорит Кличко, от депутатов и не только все больше провокационных вопросов о выборах.

"Когда политики прибегают и говорят: "выборы, выборы, выборы, надо готовиться", я спрашиваю их: "А вы, к каким выборам готовитесь? Госдумы в Москве?" — отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что в настоящее время Украина не может провести выборы. Делать это под ракетные удары не разумно. Поэтому сначала нужно достичь мира, а потом говорить о смене власти и т.п.

Верховная Рада уже начала готовиться к выборам

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы создают рабочую группу по наработке решений о проведении выборов в Украине. Самым трудным вопросом избирательного процесса в Раде считают юридический аспект, ведь во время военного состояния выборы проводить запрещено законом.

При этом в мирном плане из 20 пунктов есть пункт о выборах. В нем говорится, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения. Сначала должны пройти президентские выборы, а затем парламентские и местные.

