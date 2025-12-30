На другий термін не піде? Зеленський цікаво відповів про плани "після війни"

Якнайшвидшого проведення виборів в Україні вимагає США

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої плани на "після війни". За його словами, він мріє про відпочинок.

Що треба знати:

Зеленський не вперше говорить, що дуже хотів би відпочити після війни

Про свої політичні плани президент не згадав

При цьому його ім'я регулярно називають як кандидата на наступних виборах президента України

Про це Зеленський говорив в інтерв'ю Fox News у відповідь на запитання, що він робитиме після завершення війни Росії проти України. Президент спочатку відповів "я не знаю".

Може відпочинемо? Я хочу відпочити. Я цього дуже-дуже хочу, я саме цього прагну, — сказав Зеленський зі сміхом

Відповідаючи на це запитання, він не згадав свою можливу участь у президентських виборах в Україні, які будуть після війни. Це викликає питання, чи збирається Зеленський на другий термін.

Варто зазначити, що Зеленський неодноразово говорив, що не тримається за президентське крісло та готовий до виборів. Однак він і не заперечував, що може бути одним з кандидатів. Водночас у 2019 році, в ході своєї передвиборчої кампанії, він запевняв, що йде лише на один термін.

Нагадаємо, "Телеграф" запитав штучний інтелект, хто міг би стати президентом України, якби вибори проходили зараз — наприкінці 2025 року. Якби Росія не розпочала повномасштабне вторгнення, то планові вибори президента країни проходили б ще у 2024 році. Однак через воєнний стан вибори в Україні не проводяться і невідомо, коли вони будуть.