Про перемовини із США, вибори в Україні та атаки на Одещину: Зеленський дав пресконференцію (головне)

На зустрічі з журналістами підняли і питання щодо ситуації на півдні країни, інфраструктуру якого регулярно обстрілює Росія

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в переговорах щодо закінчення війни може з'явитись чотирьохсторонній формат. Окрім України, США та Росії до них може долучитись Європа.

Про це президент повідомив на пресконференції із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, де була кореспондентка "Телеграфу". Зеленський сказав це коментуючи розмову з головою РНБО Рустемом Умєровим щодо переговорів з США 19 грудня та зустріч представників РФ з американською стороною у Флориді 20 грудня.

"З Умєровим мав розмову вчора, всі подробиці щодо минулого раунду переговорів будуть відомі пізніше. В США також є представники РФ, вони проводять окрему зустріч та запропонували формат "США — Україна — Росія та, ймовірно, Європа". Але будемо дивитися на результати попереднього пулу переговорів — чи є позитив — і далі вже буде зрозуміло, що робити з продовженням", — сказав президент.

Зеленський також подякував португальському прем'єру за внесок країни в програму PURL.

Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру

Щодо мирної угоди

"Працюємо уважно над кожним пунктом мирної угоди, щоб отримати не "понятійку" про поділ територій, а угоду про стабільний, довгостроковий мир", — зазначив Зеленський на пресконференції. На його думку, Україна в сильнішій позиції після рішення ЄС про надання Україні безвідсоткового кредиту в 90 мільярдів.

Зеленський також прокоментував думку, щодо того, що "гарної" угоди з росіянами бути не може. Зокрема про це говорив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Президент наголосив, що мир кращий ніж війна, але не за будь-яку ціну, бо Україна вже заплатила велику ціну.

Нам потрібен сталий мир, який не порушить чергове бажання цього чи іншого Путіна. Сьогодні угоди немає, її не існує. Для мене важливо не просто підписати, є кілька документів, нюансів – гарантії від США, Європи, якою буде кількість нашої армії, які будуть пакети санкцій тощо Володимир Зеленський, президент України

Він підкреслив — угода має бути не тільки дієва, а й справедлива.

Про вибори

Вибори на окупованих територіях проводитися не можуть, заявив Зеленський. Він наголосив, не російському президенту вирішувати, як де і коли проводити вибори. Путін напередодні заявив про нібито готовність Росії "подумати" над безпекою виборів в Україні, зокрема утриматися від ударів у день голосування. Водночас він наполягає на проведенні виборів із забезпеченням голосування громадян України, які перебувають у РФ та на окупованих нею територіях.

"Коли прийде час, будуть голосувати українці на вільних територіях, також є практика голосування громадян за кордоном. Єдине питання, яке може зробити важче — кількість цих громадян, але МЗС вже займається питанням закордонних голосувань. На непідконтрольних, тимчасово окупованих територіях вибори проводитися не можуть, адже є ризики фальсифікацій по аналогії з тим, як проходять вибори в Росії", — каже Зеленський.

Він наголосив, що окрім безпеки лишається питання законодавства, яке потрібно змінювати. Важливе також волевиявлення військових. Зеленський згадав і про активне обговорення необхідності проведення виборів в Україні американськими посадовцями та зауважив, що для цього потрібно досягти певних безпекових умов, зокрема перемирʼя чи припинення вогню.

Про Одещину

Росія масовано атакує Одесу вже кілька днів поспіль. Місто тиждень просиділо без світла, а наразі росіяни намагаються відрізати частину області, зруйнувавши мости. Зеленський повідомив, що "були введені тимчасові інфраструктурні рішення, аби була змога забезпечити людей необхідними потребами". Водночас президент утримався від деталей щодо подальших кроків. "Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО Одещини", — також сказав президент.