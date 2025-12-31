Не важливо, чи атакували резиденцію Путіна: Ігаль Левін пояснив план Кремля

Росіяни готують політичний маневр для виходу з переговорів щодо припинення війни проти України

Слова російських посадовців про нібито атаку українських БПЛА на держрезиденцію президента РФ мають на меті не розповідь про сам "напад". Це політичні прийоми з метою дискредитації української влади.

Російський режим багато разів використовував подібні хитрощі щоб вивести своїх опонентів з поля легітимності. Про це ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Курбанова Live".

"Коли Путін чи Лавров каже, що резиденцію президента РФ атакував 91 безпілотник, чи 101, або лише 1 – кількість не має значення, взагалі. Це не звіт, що реально хтось атакував резиденцію. Це політична заява. Вона може абсолютно не відповідати реальності", — зазначив Левін.

Він додав, коли Дональд Трамп каже, що дізнався про нібито атаку від Володимира Путіна, а не від власної розвідки і відразу засуджує такі дії, це теж політична заява. Таким чином, Трамп і Путін роблять політичні заяви.

Приблизно, це те саме, як навесні Трамп називав Зеленського диктатором. Але ж усім очевидно, що Зеленський не є диктатором.

"Чи є США ворогами всіх диктаторів? Ні. Вони взяли Саудівську Аравію у союзники офіційно. Саудівська Аравія – це абсолютистська монархія. Ви не можете змінити владу в Саудівській Аравії, окрім як військовим чином, тобто революцією. Це не завадило американцям взяти їх в союзники. Отже, США не мають проблем з диктаторами", — вказав Левін.

За його словами, Трамп звинувачував Зеленського в диктатурі не через об'єктивну реальність. Це була політична заява.

"Були вибори або не були вибори, чи повинен проводити вибори, чи не повинен проводити вибори. Це говорить про те, що він не бажана особа, небажана особа для спілкування. Хочуть його замінити", — вказав експерт.

Ігаль Левін. Фото Facebook/LevinYigal

В цьому випадку, мова також не про атаку, якої не було. Тим більше, що українська влада вже спростувала ці звинувачення.

"Це політична заява. Саме в цій площині потрібно на це дивитися. Тобто, це сконструйована віртуальна вигадана реальність. Це політична заява з метою дискредитувати українську владу та вивести її із поля легітимності", — наголосив Левін.

І коли вішається маркер нелегітимності – тероризм чи, як там кажуть, "київський режим", це делегітимізація свого опонента. І певний сигнал про наміри.

"А це означає, що можливий і вихід, у тому числі, з переговорного процесу щодо припинення війни і будь-які інші варіанти тиску", — зазначив Левін.

Ігаль Левін. Фото Facebook/LevinYigal

Чи була атака на резиденцію президента РФ

Як повідомляв "Телеграф", лише через два дні після заяв про нібито атаку українських дронів на державну резиденцію глави РФ у Новгородській області, Росія вирішила надати "докази". Так, Міністерство оборони РФ опублікувало схему знищення українських дронів, які летіли на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Схема атаки БПЛА на резиденцію глави РФ від МО РФ

Черговий раз росіяни не змогли уникнути розбіжностей у власній риториці. Вони змінили кількість збитих над Новгородською областю БПЛА з 18 до 41.

Різниця у зведенні МО РФ та схемі атаки БПЛА

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається за лаштунками "мирних переговорів" та чи насправді Путін домовляється безпосередньо з Трампом.