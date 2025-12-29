Безпілотники "прилетіли" по резиденції Путіна не просто так: як Росія збирається використати брехню

Росіяни всіляко намагаються зірвати переговори щодо припинення війни проти України

Заявами про нібито атаку українських БПЛА на держрезиденцію Володимира Путіна росіяни намагаються зірвати можливість досягнення домовленості щодо припинення вогню. Тепер їхнім основним завданням може стати звинувачення України у зриві переговорів.

На цьому фоні постає питання, якщо, за словами російського командування, "СВО йде за планом", то як пояснити масовані атаки по території РФ. Про це військовий оглядач Ігаль Левін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це все настільки передбачувано і банально, що аж нудно, але в мене тільки питання: там (міністр оборони РФ Андрій, — ред.), Білоусов сьогодні заявив, що все під контролем, і війна йде за планом. А ось ця сама атака на резиденцію Путіна (не важливо, була вона чи ні, у світоустрої Кремля, якщо заявлено — було) — це також частина плану?", — поставив питання Левін.

Він наголосив, що це може бути зручною позицією, якщо необхідно саботувати переговори. Це в "стилі" кремлівської політики — просто заявляєш, що Путіна хотіли ліквідувати, які тоді можуть бути перемовини.

"Ну, тобто там командувач угрупуванням "Захід" (Сергій, — ред.), Кузовлєв сьогодні доповів Путіну, що угруповання ЗСУ під Куп'янськом буде знищене в січні — лютому. Розумієте, це їх оцінки лише на Куп'янськ — тактичний рівень, тобто навіть в офіціозі вони визнають, що умовні 10 км тут чи 10 км там — їм потрібні на це місяці", — зазначив експерт.

За його словами, найбільше Росії зараз не потрібне припинення вогню, але Кремлю потрібно створити таку ситуацію, ніби він усією душею хоче миру. А тут така невдача, і знову винні у всьому українці.

"Українська влада це розуміє, ми це яскраво бачимо по тому, як вони зараз петляють, буквально, між краплями дощу. Я про еб*ніну з переговорами, зустріч Зеленського з Трампом і т.д. Інше питання — наскільки моральних сил, дипломатичного "скіла" та європейського сапорту ще вистачить на весь цей несмішний, ну ось зовсім несмішний фарс", — підкреслив Левін.

Ігаль Левін. Фото Facebook/LevinYigal

