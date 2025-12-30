"Вони не хочуть референдуму": Зеленський про зрив перемовин, "атаку" на Валдай та зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни не хочуть проведення референдуму, а атака на Валдай — це фейк і це можуть перевірити американці.

Про це глава держави розповів, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у вівторок, 30 грудня.

Україна розраховує на партнерів щодо підтримки ЗСУ

"Передусім підтримка української армії дуже важлива. Це пункт номер один — сильна українська армія, 800 тисяч людей, це засоби, це заробітна плата", — додав він, та пояснив, що Україна в цьому питанні розраховує на партнерів.

Зеленський спростував заяви росіян про зрив перемовин з США

Президент повідомив, що діалог з американськими партнерами триває щодня.

"Незважаючи на всі медійні закиди росіян щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи — Умєрова разом з американцями зі Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки", — сказав він.

Візит Трампа в Україну точно дозволить розраховувати на припинення вогню

Глава держави додав, що було б непогано, якби Трамп прилетів літаком саме в Україну, а не зупинявся у Польщі.

Також президент розповів, що під час перемовин у Флориді, сторони майже не обговорювали питання виборів, адже Зеленський вже говорив, що готовий до них.

Одразу з припиненням вогню має запрацювати моніторингова місія

За словами президента, така місія дозволить уникнути провокацій зі сторони росіян та зриву перемирʼя.

"Місія моніторингу буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо і які технічно можуть це зробити — у них є супутник, вся дронова інфраструктура для цього", — пояснив Зеленський.

Окрім того, Україна очікує, що частиною безпекових гарантій будуть алгоритм дій партнерів, у випадку порушення домовленості росіянами.

Розміщення військ США в Україні обговорюється з Трампом

"Це війська США і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції рішучих. Ми б хотіли цього. Це сильна б позиція була в гарантіях безпеки", — відповів гарант Конституції.

Розміщення військ коаліції охочих відкидає РФ

"Що стосується гарантій безпеки, інших їх є двосторонні гарантії безпеки Україна-Америка, юридично зобов'язуючи, ми про це говорили на аналог статті 5 НАТО, а також йдеться про двосторонні договори гарантій безпеки наші з партнерами, які об'єднується формат коаліції охочих", — розповів президент.

Щодо розміщення в Україні військ коаліції охочих в рамках гарантій безпеки, Зеленський пояснив, що Росія це категорично відкидає.

