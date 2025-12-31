Не важно, атаковали ли резиденцию Путина: Игаль Левин объяснил план Кремля

Россияне готовят политический маневр для выхода из переговоров по прекращению войны против Украины

Слова российских чиновников о якобы атаке украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ преследуют цель не рассказать о самом "нападении". Это политические приемы с целью дискредитации украинской власти.

Российский режим много раз использовал подобные уловки, чтобы вывести своих оппонентов с поля легитимности. Об этом израильский военный обозреватель Игаль Левин рассказал в интервью на YouTube-канале "Курбанова Live".

"Когда Путин или Лавров говорит, что резиденцию президента РФ атаковал 91 беспилотник, или 101, или только 1 – количество не имеет значения, вообще. Это не отчет, что реально кто-то атаковал резиденцию. Это политическое заявление. Оно может абсолютно не соответствовать реальности", — отметил Левин.

Он добавил, когда Дональд Трамп говорит, что узнал о якобы атаке от Владимира Путина, а не от собственной разведки и сразу осуждает такие действия, это тоже политическое заявление. Таким образом, Трамп и Путин делают политические ходы.

Приблизительно, это то же, как весной Трамп называл Зеленского диктатором. Но ведь всем очевидно, что Зеленский не является диктатором.

"Есть ли США враги всех диктаторов? Нет. Они взяли Саудовскую Аравию в союзники официально. Саудовская Аравия – это абсолютистская монархия. Вы не можете сменить власть в Саудовской Аравии, кроме как военным образом, то есть революцией. Вы не можете сменить власть в Саудовской Аравии, кроме как военным образом, то есть революцией. Это не помешало американцам взять их в союзники. Следовательно, у США нет проблем с диктаторами", — указал Левин.

По его словам, Трамп обвинял Зеленского в диктатуре не из-за объективной реальности. Это было политическое заявление.

"Были выборы или не были выборы, должен ли проводить выборы, или не должен проводить выборы. Это говорит о том, что он не желаемое лицо, нежелательное лицо для общения. Хотят его заменить", — отметил эксперт.

В этом случае речь также не об атаке, которой не было. Тем более что украинские власти уже опровергли эти обвинения.

"Это политическое заявление. Именно в этой плоскости нужно на это смотреть. То есть, это сконструированная виртуальная вымышленная реальность. Это политическое заявление с целью дискредитировать украинские власти и вывести их с поля легитимности", — подчеркнул Левин.

И когда вешается маркер нелегитимности – терроризм или, как там говорят, "киевский режим", это делегитимизация своего оппонента. И определенный сигнал о намерениях.

"А это значит, что возможен и выход, в том числе, из переговорного процесса по прекращению войны и любые другие варианты давления", — отметил Левин.

Была ли атака на резиденцию президента РФ

Как сообщал "Телеграф", лишь через два дня после заявлений о якобы атаке украинских дронов на государственную резиденцию главы РФ в Новгородской области, Россия решила предоставить "доказательства". Так, Министерство обороны РФ опубликовало схему уничтожения украинских дронов, летевших на резиденцию Путина в Новгородской области.

В очередной раз россияне не смогли избежать противоречий в собственной риторике. Они изменили количество сбитых над Новгородской областью БПЛА с 18 до 41.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит за кулисами "мирных переговоров" и действительно ли Путин договаривается непосредственно с Трампом.