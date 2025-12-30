"Сенсу бити по резиденції Путіна немає": Вениславський розкрив цілі інформаційної спецоперації РФ

Росія намагається психологічно натиснути і на парламент, і на президента

Хід із поширенням заяв про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна є багатоплановим елементом російської інформаційної кампанії, спрямованої як на зовнішню аудиторію, так і на переговорний процес. Водночас для України будь-який удар по житлу російського президента не має ані військового, ані політичного сенсу.

Про це "Телеграфу" заявив Федір Веніславський, народний депутат України від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Це безперечно є складовою інформаційної війни, яку Росія веде, і терористичних атак, які вона здійснює, аби продемонструвати, що нібито Україна має якусь ціль вбити Путіна. В цьому немає сенсу, тому що ми розуміємо, що від цього нічого не зміниться. Режим спирається не тільки на Путіна", – пояснює нардеп.

Веніславський наголосив, що твердження про атаку на резиденцію Путіна не витримують жодної критики і є фейком, який свідомо тиражує російська пропаганда.

Це і виправдання обстрілів, і тиск на перемовини, і спроба вийти з переговорного процесу, попри сигнали, що Росія нібито була готова до зупинення війни Федір Веніславський

Федір Веніславський/Facebook Верховної Ради

Нардеп також звернув увагу на суперечливість заяв Москви, яка публічно декларує намір самостійно захопити бажані території, водночас демонструючи вкрай повільне просування на фронті.

"Для того, щоб захопити ті території, які вона для себе намалювала, їй потрібні роки. Тому вся ця риторика — це інформаційна складова гібридної війни, яку Росія веде проти України", – наголошує він.

Коментуючи заяви російських посадовців про можливі удари у відповідь по українських державних об’єктах, Веніславський зазначив, що подібні погрози є продовженням інформаційно-психологічного тиску. За його словами, атаки на урядовий квартал уже відбувалися, тому в цих заявах немає нічого принципово нового.

"Кабінет Міністрів уже був об’єктом атаки, були прильоти поблизу Офісу президента. Вони намагаються посіяти страх і чинити тиск на президента та парламент. Це значною мірою інформаційно-психологічна складова, але виключати реальні удари не можна, адже Росія щодня демонструє готовність застосовувати терористичні методи", – підсумовує Веніславський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито в ніч проти 29 грудня Україна атакувала державну резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. За його словами, було збито 91 безпілотника.