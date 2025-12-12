Понад 45 років у шлюбі. Який вигляд має чоловік Юлії Тимошенко і що про нього відомо

2012 року він отримав політичний притулок у Чехії

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко у політиці з молодості. Весь цей час її підтримує люблячий чоловік Олександр.

Що потрібно знати:

Олександр Тимошенко народився у Дніпрі та закінчив Дніпровський національний університет

Через переслідування дружини він жив у Чехії та підтримував Євромайдан

Подружжя має доньку Євгенію, яка подарувала їм трьох онуків

Народився Олександр Тимошенко 11 червня 1960 року в Дніпропетровську (зараз Дніпро) в сім’ї радянського чиновника Геннадія Опанасовича Тимошенко. Випускник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Після літньої сесії в університеті Юлія вирушила працювати старшою вожатою до піонерського табору, де також працював Олександр. Між ними швидко виникли як дружні, так й романтичні почуття. Відразу після закінчення літа молоді люди вирішили узаконити свої стосунки. 15 вересня 1979 року Олександр Тимошенко одружився з Юлією Телегіною (дівоче прізвище нардепа), яка згодом стала відомим політиком та прем’єр-міністром України.

Чоловік Тимошенко — український підприємець. З 1997 року він обіймав посаду директора компанії "Єдині енергетичні системи України". У жовтні 2009 року підприємство було ліквідовано за рішенням суду. 14 червня 2011 року це рішення було скасовано після протесту прокуратури, проте компанія так і не поновила роботу.

2012 року Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії у зв’язку з кримінальним переслідуванням його дружини в Україні під час президентства Януковича. Перебуваючи у Празі, він брав активну участь в організації заходів на підтримку Євромайдану та очолив Міжнародне громадське об’єднання "Батьківщина". Після зміни влади у 2014 році та відновлення Конституції України у редакції 2004 року Олександр повернувся на батьківщину.

Відомо, що у подружжя є доросла дочка Євгенія, їй 45 років. Вона подарувала їм трьох онуків і, ймовірно, зараз живе у Дубаї.

