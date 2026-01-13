Головний комуніст України мав розкішний особняк під Києвом. Де жив Симоненко до втечі і як виглядає будинок

У цьому домі зрадник приховував російських військових

Колишній голова Комуністичної партії України Петро Симоненко, який ганебно втік із країни на початку повномасштабного вторгнення Росії, мав під Києвом розкішний особняк. З нього ж політика вивезли російські спецназівці.

Що потрібно знати:

2023 року в мережі з’явилися фото розкішного маєтку Симоненка на Київщині

У його будинку були виявлені дорогі інтер’єри з кришталем, позолотою і партійною символікою

Екслідер комуністів приховував у будинку російських військових і втік до РФ 2022 року

Все своє життя Симоненко просував ідеї комунізму — проголошував "рівність між бідними та багатими". Однак на практиці його переконання були лише красивими гаслами. Про це говорить розкішний маєток колишнього нардепа у селі Березівка Київської області, де він проживав до березня 2022 року. Фотографії маєтку з’явилися у мережі після того, як політик залишив територію України.

На території особняка розташовані власне озеро, сосни та двоповерховий будинок з терасою.

У коридорі першого поверху лежав невеликий червоний килим із логотипом Комуністичної партії, а між поверхами звисала велика кришталева люстра. У будинку були встановлені панорамні вікна, підлога прикрашена візерунками, а сходи доповнювали ковані поручні.

У ванній кімнаті Симоненко розмістив ще одну кришталеву люстру — меншого розміру. Стіни прикрашені квітковою мозаїкою та великим дзеркалом у позолоченій рамі. Крани у ванній, душі та умивальнику, а також сушки для рушників виконані з позолотою. Навпроти унітазу встановлено панорамне вікно.

У серпні 2023 року в СБУ повідомили, що колишній лідер комуністів роком раніше особисто зустрів російських військових на Київщині, після чого розмістив їх у себе вдома та забезпечив продовольством. У період з 4 по 8 березня 2022 року спецзагін супроводжував Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі, звідки зрадник потім втік до РФ.