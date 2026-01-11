Єдине, у чому вони згодні. Що насправді об'єднує Меланію і Дональда Трампа у Білому домі

У повсякденному житті подружжя майже не перетинається

Перша леді США Меланія Трамп та президент Дональд Трамп, хоч і дотримуються різних графіків, знаходять точки дотику у спільних захопленнях.

Що потрібно знати:

Дональд та Меланія Трамп поділяють інтерес до дизайну інтер’єрів

Президент США особисто займається оформленням своїх резиденцій

Поза публічними заходами подружжя проводить разом вкрай мало часу

Як повідомило джерело PEOPLE, попри щільну зайнятість, 55-річна Меланія і 79-річний Дональд Трамп поділяють пристрасть до дизайну інтер’єрів. За словами інсайдера, президент США вважає себе обдарованим декоратором і впевнений, що здатний змінювати простори краще за будь-якого професіонала.

Дональд має чітке бачення того, як мають виглядати його резиденції. Протягом багатьох років він особисто займався підбором меблів та оздоблення в Мар-а-Лаго та своїх гольф-клубах. Меланія поділяє цей інтерес, і дизайн став для них спільним хобі джерело виданню PEOPLE

Фото: Getty Images

В іншому ж подружжя зберігає значну дистанцію. Джерело стверджує, що пара проводить разом мінімум часу, перетинаючись здебільшого на офіційних заходах.

Між ними практично немає взаємодії, лише те, що від них очікується. А потім вони повертаються до своїх справ інсайдер PEOPLE

У відповідь на ці повідомлення прессекретар Білого дому Девіс Інгл заявив PEOPLE, що президент Трамп та вся адміністрація працюють цілодобово на благо американського народу, щоб виконати обіцянку "зробити Америку знову великою". За його словами, родина Трампа — "найуспішніша родина всіх часів".

Через місяць після інавгурації 2025 року стало відомо, що хоча в подружжя є особисті апартаменти в Білому домі, вони продовжують розподіляти час між офіційною резиденцією та приватними володіннями. Меланія Трамп, як і раніше, веде незалежний спосіб життя, супроводжуючи чоловіка лише на ключових державних подіях.

Нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа має старшу сестру, про існування якої знає мало хто. Меланія Трамп всього на два роки молодша за свою родичку.