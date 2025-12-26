Цього дня Ющенко переміг на виборах: як він та Янукович виглядали 21 рік тому
Пройшло вже понад два десятки років після Помаранчевої Революції
Цього дня, 26 грудня 2004 року, в Україні відбувся третій тур виборів, у якому на тлі Помаранчевої Революції змагалися Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Старше покоління українців точно пам’ятає події того часу та напруженість ситуації під час виборів.
Що варто знати:
- Віктор Ющенко у 2004 році переміг у фінальному голосуванні, набравши майже 52% голосів виборців
- Через масові фальсифікації у другому турі Верховний Суд призначив унікальне переголосування — третій тур
- Передвиборна кампанія запам’яталася отруєнням Ющенка та оприлюдненням фактів про судимості Януковича
"Телеграф" вирішив згадати, як 21 рік тому під час передвиборчої кампанії та Помаранчевої революції виглядали два головні кандидати у президенти.
Ющенко та Янукович на виборах у 2004 році
Вибори президента України у 2004 році стали переломним моментом в історії країни. Вони призвели до Помаранчевої революції та зміни політичного вектора. Головними суперниками на цих виборах були Віктор Ющенко та Віктор Янукович.
Перший тур виборів відбувся 31 жовтня 2004 року, у ньому була рекордна кількість кандидатів – 26 осіб. Проте головна боротьба розгорнулася між Ющенком та Януковичем. Їх результати після першого туру склали 39,90% та 39,26% відповідно. Оскільки не було абсолютної більшості в жодного з кандидатів, було оголошено другий тур.
21 листопада 2004 року відбулося друге голосування, яке супроводжувалося повідомленнями про масові порушення та фальсифікації. Після другого туру ЦВК оголосила переможцем Януковича з результатом 49,42%, проти 46,69% у Ющенка. Проте ні опозиція, ні міжнародні спостерігачі не визнали результатів. Це дало початок Помаранчевій революції — масовим протестам на Майдані Незалежності у Києві та інших містах по всій Україні.
3 грудня 2004 року Верховний Суд України визнав результати другого туру недійсними і було оголошено третій тур виборів. Переголосування відбувалося 26 грудня 2004 року.
За результатами третього туру Віктор Ющенко здобув перемогу, набравши 51,99% голосів проти 44,20% у Віктора Януковича.
Варто зазначити, що в ході передвиборних перегонів 2004 року Віктор Ющенко пережив сильне отруєння діоксином, що сильно змінило його зовнішність і стало однією з найдраматичніших тем виборів.
Щодо Януковича, то в період передвиборчої кампанії 2004 року стало відомо про його судимості. Першу він отримав у 17 років за пограбування, другу – через три роки за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
