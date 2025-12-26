Цього дня Ющенко переміг на виборах: як він та Янукович виглядали 21 рік тому

Пройшло вже понад два десятки років після Помаранчевої Революції

Цього дня, 26 грудня 2004 року, в Україні відбувся третій тур виборів, у якому на тлі Помаранчевої Революції змагалися Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Старше покоління українців точно пам’ятає події того часу та напруженість ситуації під час виборів.

Що варто знати:

Віктор Ющенко у 2004 році переміг у фінальному голосуванні, набравши майже 52% голосів виборців

Через масові фальсифікації у другому турі Верховний Суд призначив унікальне переголосування — третій тур

Передвиборна кампанія запам’яталася отруєнням Ющенка та оприлюдненням фактів про судимості Януковича

"Телеграф" вирішив згадати, як 21 рік тому під час передвиборчої кампанії та Помаранчевої революції виглядали два головні кандидати у президенти.

Фото: Getty Images

Ющенко та Янукович на виборах у 2004 році

Вибори президента України у 2004 році стали переломним моментом в історії країни. Вони призвели до Помаранчевої революції та зміни політичного вектора. Головними суперниками на цих виборах були Віктор Ющенко та Віктор Янукович.

Перший тур виборів відбувся 31 жовтня 2004 року, у ньому була рекордна кількість кандидатів – 26 осіб. Проте головна боротьба розгорнулася між Ющенком та Януковичем. Їх результати після першого туру склали 39,90% та 39,26% відповідно. Оскільки не було абсолютної більшості в жодного з кандидатів, було оголошено другий тур.

Фото: Getty Images

21 листопада 2004 року відбулося друге голосування, яке супроводжувалося повідомленнями про масові порушення та фальсифікації. Після другого туру ЦВК оголосила переможцем Януковича з результатом 49,42%, проти 46,69% у Ющенка. Проте ні опозиція, ні міжнародні спостерігачі не визнали результатів. Це дало початок Помаранчевій революції — масовим протестам на Майдані Незалежності у Києві та інших містах по всій Україні.

Фото: Getty Images

3 грудня 2004 року Верховний Суд України визнав результати другого туру недійсними і було оголошено третій тур виборів. Переголосування відбувалося 26 грудня 2004 року.

Фото: Getty Images

За результатами третього туру Віктор Ющенко здобув перемогу, набравши 51,99% голосів проти 44,20% у Віктора Януковича.

Варто зазначити, що в ході передвиборних перегонів 2004 року Віктор Ющенко пережив сильне отруєння діоксином, що сильно змінило його зовнішність і стало однією з найдраматичніших тем виборів.

Фото: Getty Images

Щодо Януковича, то в період передвиборчої кампанії 2004 року стало відомо про його судимості. Першу він отримав у 17 років за пограбування, другу – через три роки за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

