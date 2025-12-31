Был в ОПЗЖ, а теперь служит в ВСУ: как выглядит зять Кивы, которого он "похоронил" в эфирах российской пропаганды
-
-
Муж единственной дочери ликвидированного нардепа стал военным
Илья Кива — одиозный пророссийский депутат, которого ликвидировала СБУ 6 декабря 2023 года. Он запомнился своими пропагандистскими спитчами на российском телевидении. В одном из эфиров Кива заявил, что его зятя похитили и убили "украинские нацисты". Однако все оказалось не так.
Что стоит знать:
- У ликвидированного предателя Ильи Кивы есть старшая дочь Екатерина, которая живет за границей
- Кива эфирах роспропаганды солгал о гибели своего зятя от рук "украинских нацистов"
- Зять экс-нардепа Денис Верещака оказался жив и вступил в ряды ВСУ
"Телеграф" расскажет, что известно о муже дочери Ильи Кивы Екатерины и как он выглядит.
Екатерина Кива — что о ней известно
Старшая дочь ликвидированного депутата Катерина родилась в 1993 году, когда Киве было всего 16 лет. Сейчас ей 32 года и она сама, вероятно, имеет ребенка.
Известно, что девушка училась в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и Национальной академии внутренних дел в Киеве. После учебы с 2017 года Екатерина работала в правоохранительных органах. Сначала она занимала должность инспектора отдела Департамента противодействия наркопреступности.
Последняя должность дочери Кивы, о которой известно, — старшая инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. С этой должности она ушла в сентябре 2020 года. А уже в 2021 году, когда Екатерине было 27 лет, она по квоте "ОПЗЖ" попала на должность директора юрдепартамента в Полтавском городском совете.
После начала полномасштабной войны в Украине и побега предателя Ильи Кивы в Россию, полтавские активисты потребовали, чтобы Екатерину уволили с этой должности. Она ушла из департамента 28 марта 2022 года.
Как рассказывал сам Кива в эфире российских пропагандистских телеканалов, его дочь Екатерина, будучи беременной, уехала за границу. Туда же перебралась и мать убитого экс-нардепа.
Зять Кивы служит в ВСУ
В том же эфире предатель Кива наврал, что "украинские нацисты" убили его зятя — мужа беременной Екатерины. По его словам, это было сделано для того, чтобы повлиять на самого нардепа и его позицию.
Его украли с рабочего места 28 февраля. Он на работе. Приехал бус, вошли автоматчики — забрали. Мне потом сообщили контрразведчики, о том что его больше нет в живых. И это трагедия, которая коснулась меня лично
Однако, вскоре тот самый зять Кивы вышел на связь и записал видеообращение. Оказалось, что парня зовут Денис Верещака и он служит в лавах Вооруженных сил Украины.
Военный обратился в редакцию полтавского издания PTV.UA и попросил записать с ним интервью, чтобы расставить все точки над "і". А в своем видеообращении он заявил, что это не первый бред, который с экранов говорит предатель Кива.
Я жив, здоров, вступил в Вооруженные силы Украины и теперь буду истреблять вместе с побратимами всех оккупантов, пришедших в мою страну. Я был, есть, и остаюсь верен Украине и украинскому народу
Как пишет издание poltava.to, Денис Верещака до начала полномасштабной войны в Украине по квоте партии "ОПЗЖ" возглавлял предприятие КП "Спецкомбинат похоронно-ритуального обслуживания". Он был на этой должности с 19 августа 2021 по 31 марта 2022-го. После этого, вероятно, вступил в ряды ВСУ.
