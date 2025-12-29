Бійки в Раді та підозри у держзраді: де зараз опальний нардеп Нестор Шуфрич

Нардепа не позбавили мандала навіть після звинувачень у держзраді

Нестор Шуфрич — одіозний український політик, який запам’ятався скандалами, бійками у парламенті та підозрами у держзраді. Незважаючи на те, що розслідування та суди проти нього продовжуються, політик не втратив свій мандат і формально залишається народним депутатом України.

Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді та роботі на агентурну мережу ФСБ

Незважаючи на арешт та тяжкі звинувачення, він офіційно зберігає статус народного депутата України

Строк утримання політика під вартою без права внесення застави продовжено до 17 січня 2026 року

"Телеграф" розповідає, що відомо про Нестора Шуфрича, головні його скандали і де він зараз.

Нестор Шефрич. Фото: https://detector.media/

Нестор Шуфрич – що про нього відомо?

Нестор Шуфрич — один із найвідоміших і найскандальніших українських політиків, чия діяльність пов’язана з Партією Регіонів та ОПЗЖ. Він народився в Ужгороді 29 грудня 1966 року, сьогодні йому виповнилося 59 років. Політик має історичну освіту та є кандидатами економічних наук.

Політичний шлях Шуфрича розпочався 1996 року і був пов’язаний із Віктором Медведчуком. Нестор Іванович вступив до Соціал-демократичної партії України, а в 1998 році вперше був обраний народним депутатом по одному з округів на Закарпатті. З цього моменту він став одним із ключових спікерів партії та вірним соратником Медведчука.

Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук, Леонід Кучма. Фото: Getty Images

За свою політичну кар’єру Шуфрич був нардепом шести скликань Верховної Ради. У різний час обіймав високі державні посади, у тому числі був міністром надзвичайних ситуацій та заступником секретаря РНБО. Свого часу політик вступив до Партії регіонів, а згодом став членом ОПЗЖ.

Нестор Шуфрич та Вадим Рабінович. Фото: Getty Images

Скандали із Шуфричем

Нестор Іванович прославився своїми бійками та потасовками у залі парламенту. Один із яскравих прикладів — бійка з Юрієм Луценком у 2009 році. Також він бився з Олегом Ляшко, Юрієм Березою та приймав участь в массових потасовсках біля трибуни парламенту.

У 2019 році Шуфрич оскандалився фотографіями із сафарі в Африці, де позував поряд із вбитими рідкісними тваринами (чорним носорогом, леопардом та ін.).

Нестор Шуфрич. Фото: Getty Images

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році нардеп також оскандалився тим, що намагався сфотографувати блокпости ЗСУ. Тоді його затримали бійці тероборони Києва.

Де зараз нардеп?

Зараз Шуфрич сидить у СІЗО, доки триває слідство. Нардепа звинувачують у державній зраді, у роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.

Нестор Шуфрич на одному із судових засідань. Фото: Getty Images

Суди регулярно продовжують йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Останнє продовження арешту, згідно з матеріалами справи, діє до 17 січня 2026 року.

Нестор Шуфрич з 2023 року перебуває у СІЗО. Фото: Getty Images

