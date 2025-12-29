Бійки в Раді та підозри у держзраді: де зараз опальний нардеп Нестор Шуфрич
-
-
Нардепа не позбавили мандала навіть після звинувачень у держзраді
Нестор Шуфрич — одіозний український політик, який запам’ятався скандалами, бійками у парламенті та підозрами у держзраді. Незважаючи на те, що розслідування та суди проти нього продовжуються, політик не втратив свій мандат і формально залишається народним депутатом України.
Що варто знати:
- Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді та роботі на агентурну мережу ФСБ
- Незважаючи на арешт та тяжкі звинувачення, він офіційно зберігає статус народного депутата України
- Строк утримання політика під вартою без права внесення застави продовжено до 17 січня 2026 року
"Телеграф" розповідає, що відомо про Нестора Шуфрича, головні його скандали і де він зараз.
Нестор Шуфрич – що про нього відомо?
Нестор Шуфрич — один із найвідоміших і найскандальніших українських політиків, чия діяльність пов’язана з Партією Регіонів та ОПЗЖ. Він народився в Ужгороді 29 грудня 1966 року, сьогодні йому виповнилося 59 років. Політик має історичну освіту та є кандидатами економічних наук.
Політичний шлях Шуфрича розпочався 1996 року і був пов’язаний із Віктором Медведчуком. Нестор Іванович вступив до Соціал-демократичної партії України, а в 1998 році вперше був обраний народним депутатом по одному з округів на Закарпатті. З цього моменту він став одним із ключових спікерів партії та вірним соратником Медведчука.
За свою політичну кар’єру Шуфрич був нардепом шести скликань Верховної Ради. У різний час обіймав високі державні посади, у тому числі був міністром надзвичайних ситуацій та заступником секретаря РНБО. Свого часу політик вступив до Партії регіонів, а згодом став членом ОПЗЖ.
Скандали із Шуфричем
Нестор Іванович прославився своїми бійками та потасовками у залі парламенту. Один із яскравих прикладів — бійка з Юрієм Луценком у 2009 році. Також він бився з Олегом Ляшко, Юрієм Березою та приймав участь в массових потасовсках біля трибуни парламенту.
У 2019 році Шуфрич оскандалився фотографіями із сафарі в Африці, де позував поряд із вбитими рідкісними тваринами (чорним носорогом, леопардом та ін.).
Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році нардеп також оскандалився тим, що намагався сфотографувати блокпости ЗСУ. Тоді його затримали бійці тероборони Києва.
Де зараз нардеп?
Зараз Шуфрич сидить у СІЗО, доки триває слідство. Нардепа звинувачують у державній зраді, у роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.
Суди регулярно продовжують йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Останнє продовження арешту, згідно з матеріалами справи, діє до 17 січня 2026 року.
