"Не було ніякого мирного процесу": Портников про те, що далі з переговорами

Путіна налякали результати переговорів глав США та України й він вдався до брехні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня, не є справжнім мирним процесом. Однак навіть при цьому, результати, яких було досягнуто, очевидно стривожили Росію, і вони вигадали "обстріл резиденції Путіна" з боку України.

Що треба знати:

Переговори Зеленського та Трампа у США мали б стати історичною зустріччю

Однак вони перетворилися на "обмін люб'язностями", вважає Портников

Водночас навіть це стривожило Путіна й у РФ розповіли Трампу фейк про обстріл резиденції глави Кремля

Такі думки на своєму YouTube-каналі висловив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. Глава Росії Володимир Путін, за його словами, намагається видати себе за "нещасну жертву обстрілу".

Мирний процес. Не було ніякого мирного процесу. Була спроба наша не посваритися з Трампом на тлі нового безумства, підтриманого його найближчим оточенням в бажанні збагатитися на Росії. І зараз все це буде продовжуватись, тому що ми знову будемо намагатися не посваритися із Трампом, Віталій Портников

Навіщо Путіну знадобилася брехня про обстріл його резиденції

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ніч із 28 на 29 грудня Україна нібито атакувала резиденцію Путіна у Новгородській області. Київ нібито здійснив атаку в момент інтенсивних переговорів між Росією та США.

Володимир Зеленський назвав заяву Лаврова черговою брехнею. Він додав, що вона з'явилася, щоб зруйнувати прогрес у переговорах України та США. Портников згодний, що така поведінка Росії говорить про те, що Трамп та Зеленський досягли на них важливих результатів.

Наступним кроком Путіну довелося б відповідати на питання Трампа про припинення війни в Україні. Щоб цього уникнути, але не виглядати агресором в очах глави США в РФ і вигадали "обстріл резиденції Путіна".

Якщо б Путін не розповідав Трампу про обстріл своєї резиденції, він би змушений був з ним говорити про абсолютно інший порядок денний. Про те, як вони реагують на домовленості Трампа і Зеленського, і по суті відхилити ці домовленості, а значить посваритися із Трампом. Ну, а тепер він (Путін, — ред.) — "нещасна жертва обстрілу", — пояснив оглядач

Що буде далі з переговорами

За словами Портникова, зараз важко зрозуміти, як розвиватимуться події навколо мирних переговорів далі. Не відомо, чи вдасться утримати цей "псевдопереговірний процес", додав він.

Але в будь-якому разі це не перемовини. Я думаю, ви по зустрічі Трампа і Зеленського це прекрасно зрозуміли. Зустріч, яка мала бути історичною, звичайно, перетворилася просто на обмін люб'язностями, Віталій Портников

Нагадаємо, раніше Портников пояснив, про що насправді домовився Зеленський із Трампом. Зустріч тривала рекордні 2,5 години, що нехарактерно для глави Білого дому.