Портников пояснив, про що насправді домовився Зеленський із Трампом

В деяких питаннях мирного плану й досі немає компромісу

Під час пресконференції президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не було жодної конкретики. Хоча зустріч тривала рекордні 2,5 години, що нехарактерно для голови Білого дому.

Що треба знати:

Результатів з зустрічі Трампа та Зеленського не так багато, але позитивна динаміка є

Одне з найгостріших питань — території, які окуповані та на які претендує Росія

США не хочуть виступати основними гарантами безпеки України

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников. За його словами, на пресконференції пролунали слова, що мирний план нібито готовий на 95%, але є два пункти, які ще не узгоджено.

Йдеться про територіальне питання та ЗАЕС. Стосовно першого, Портников каже, що досі не зрозуміло, який компроміс буде погоджено, адже Росія вимагає виведення ЗСУ з територій Донбасу, Україна категорично проти, а США більшою мірою підтримують Москву.

"Трамп сказав, що Україні потрібно вирішувати це швидше, тому що інакше Росія може забрати ще більше території", — каже журналіст.

Він додає, що досить нелогічною є позиція США щодо гарантій безпеки, адже Трамп вважає, що основну роль має на себе взяти Європа. Але тут виникає питання: чому проти Росії, країни з одним з найбільших ядерних арсеналів, мають виступати менші країни. Логічніше, на думку Портникова, що на противагу Москви має стати саме Вашингтон.

Питання територій та референдуму

Президент України на пресконференції говорив про референдум стосовно вирішення долі територій України, однак і тут є купа питань. Так до кінця й не зрозуміло, що саме має відбутись з цими територіями: створення демілітаризованої зони чи набуття якогось особливого статусу

"Ніякої реальної конкретики в цьому питанні не прозвучало. Це вирішують не вони (Трамп та Зеленський — ред.), це вирішує президент Росії, якщо вони не можуть з ним домовитися і він продовжує наполягати на тому, щоб Україна просто вивела війська з Донецької області, бо це суб'єкт Російської Федерації, то що обидва президенти можуть зробити?", — каже Портников.

Він додав, що все ж таки одна конкретика прозвучала — створення робочої групи. Але про це говорив не тільки Трамп чи Зеленський, а й помічники голови РФ Юрій Ушаков ще до пресконференції. Президент США запевнив, що до робочої групи ввійде спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Які підсумки пресконференції Зеленського та Трампа

На думку Портникова, один з головних підсумків — відсутність конкретних тез, з якими могли виступити президенти Трамп і Зеленський. Але це не так погано, як може здатись. Адже на зустрічі чітко було видно, що український лідер не піддається тиску США, а голова Білого дому не виявляв якоїсь роздратованості.

"Це дозволяє сподіватися, що президент Сполучених Штатів продовжує бути в нормальних стосунках із Зеленським і не збирається мститися Україні за те, що перемовини не закінчуються так, як йому хотілося б", — каже журналіст.

Він також додав: чітко видно, що послаблюється американський тиск на Україну — це реальний позитивний результат. Президенти дружньо розмовляють на пресконференція, не сперечаються, але разом із цим обидва не можуть надати якихось конкретних пропозицій.

"Трамп співпрацює з європейцями з погляду підходів до завершення російсько-української війни — це позитивний результат. Те, що Путіну не вдається вплинути на Трампа так, щоб той нав'язував саме його умови завершення війни — це теж позитивний результат", — резюмував Портников.

Раніше "Телеграф" розповідав, як політологи та громадські діячі відреагували на результати пресконференції Зеленського та Трампа.