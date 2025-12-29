"Для них це провал": Зеленський прокоментував "атаку" на резиденцію Путіна

На думку президента, глава Кремля намагається посварити Україну зі США

В Україні відкинули заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито атаку на резиденцію глави Росії Володимира Путіна. У Києві вважають, що це лише привід продовжувати ракетні удари по столиці.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у відповідь на таке звинувачення, заявив, що це спроба замаскувати терор під "відповідь".

"Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом усієї зими. Зараз же Лавров банально маскує бажання продовжувати удари "атакою на резиденцію Путіна", і цим ніби намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні", — написав він.

Зеленський попередив про можливі удари по Києву

Президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам назвав заяву Лаврова черговою брехнею Російської Федерації.

"Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для русских, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал, тому що вони не хочуть закінчити цю війну, спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну і шукали, я впевнений в цьому, шукали причини", — пояснив Зеленський.

Глава держави впевнений, що росіяни "своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція", готують ґрунт для ударів по Києву, скоріше за все, цілями будуть державні будівлі, як це було у вересні.

"Був ракетний удар по кабінету в Кабінеті міністрів України, ви пам'ятаєте це. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці, тим більше, що ця людина, якщо можна казати і називати це людиною, сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі. Ну, тобто погрожують", — попередив Зеленський.

Що сказав Лавров

Раніше російські пропагандистські ЗМІ процитували слова головного дипломата Путіна, який заявив, що в ніч із 28 на 29 грудня Україна нібито атакувала резиденцію глави Кремля у Новгородській області. За словами Лаврова, в атаці використовувався 91 дрон, усі вони були знищені силами ППО.

Київ нібито здійснив атаку в момент інтенсивних переговорів між Росією та США. Проте Москва не має наміру виходити з переговорного процесу зі США щодо війни в Україні. Глава МЗС додав, Росія визначила об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що воєнний стан в країні може завершитись, коли закінчиться війна, але з гарантіями безпеки. Наразі США готові бути гарантами на 15 років, однак Київ прагне довшого строку.