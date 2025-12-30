"Не было никакого мирного процесса": Портников о том, что дальше с переговорами

Путина испугали результаты переговоров глав США и Украины и он прибег ко лжи

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря не является настоящим мирным процессом. Однако даже при этом результаты, которые были достигнуты, очевидно встревожили Россию, и они придумали "обстрел резиденции Путина" со стороны Украины.

Что нужно знать:

Переговоры Зеленского и Трампа в США должны были стать исторической встречей

Однако они превратились в "обмен любезностями", считает Портников

В то же время даже это встревожило Путина и в РФ рассказали Трампу фейк об обстреле резиденции главы Кремля

Такие мысли на своем YouTube-канале высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Глава России Владимир Путин, по его словам, пытается выдать себя за "несчастную жертву обстрела".

Мирный процесс. Не было мирного процесса. Была попытка наша не поссориться с Трампом на фоне нового безумия, поддержанного его ближайшим окружением в желании обогатиться на России. И сейчас все это будет продолжаться, потому что мы снова будем стараться не ссориться с Трампом, Виталий Портников

Зачем Путину понадобилась ложь об обстреле его резиденции

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь с 28 на 29 декабря Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области. Киев якобы совершил атаку в момент интенсивных переговоров между Россией и США.

Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова очередной ложью. Он добавил, что она появилась, чтобы разрушить прогресс в переговорах Украины и США. Портников согласен, что такое поведение России говорит о том, что Трамп и Зеленский добились на них важных результатов.

Следующим шагом Путину пришлось бы отвечать на вопросы Трампа о прекращении войны в Украине. Чтобы этого избежать, но не выглядеть агрессором в глазах главы США в РФ и придумали "обстрел резиденции Путина".

Если бы Путин не рассказывал Трампу об обстреле своей резиденции, он бы вынужден был с ним говорить о совершенно другой повестке дня. О том, как они реагируют на договоренности Трампа и Зеленского, и, по сути, отклонить эти договоренности, а значит поссориться с Трампом. Ну, а теперь он (Путин, — ред.) — "несчастная жертва обстрела", — объяснил обозреватель

Что будет дальше с переговорами

По словам Портникова, сейчас сложно понять, как будут развиваться события вокруг мирных переговоров дальше. Не известно, удастся ли удержать этот "псевдопереговорный процесс", добавил он.

Но в любом случае это не переговоры. Я думаю, вы по встрече Трампа и Зеленского прекрасно это поняли. Встреча, которая должна быть исторической, конечно, превратилась просто в обмен любезностями, Виталий Портников

Напомним, ранее Портников объяснил, о чем действительно договорился Зеленский с Трампом. Встреча продолжалась рекордные 2,5 часа, что нехарактерно для главы Белого дома.