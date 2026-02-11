Практично, красиво, недорого: що купити в "Аврорі" до 330 грн на День закоханих

Ідеї для коханих на будь-який смак

До Дня святого Валентина українці активно шукають подарунки для коханих. У мережі магазинів "Аврора" можна знайти бюджетні та практичні варіанти презентів як для жінок, так і для чоловіків.

Усі ці товари продаються зі знижками, що дозволяє підібрати подарунок до свята без значних витрат. На що варто звернути увагу, написав "Телеграф".

Серед подарунків для неї можна звернути увагу на плойку для волосся з керамічним покриттям. Такий аксесуар допоможе створювати зачіски вдома та стане корисним у щоденному догляді за волоссям. Також гарним варіантом може стати текстильна косметичка на блискавці. Вона підійде для зберігання косметики та дрібних речей, а компактний розмір дозволяє брати її у подорожі.

Ідеї подарунків до 330 гривень. Фото: Телеграф

Для чоловіків у магазині пропонують практичні подарунки для повсякденного використання. Зокрема, автомобільний акумуляторний пилосос допоможе підтримувати чистоту в салоні авто і не тільки. Ще одним варіантом може бути чоловічий гаманець зі штучної шкіри. Такий аксесуар залишається універсальним подарунком.

