"Мирний план", вибори, Донбас та зустріч із Трампом: головне зі свіжих заяв Зеленського

Ключові рішення можуть бути ухвалені вже найближчим часом

Президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний "мирний план" України готовий вже на 90%, а угода про гарантії безпеки зі США фактично перебуває "на столі". За його словами, попереду — ключові переговори, зокрема можлива зустріч із Дональдом Трампом, де обговорюватимуться безпека, територіальні питання та багато іншого.

Що потрібно знати:

Загалом у роботі є п’ять документів, частина з них стосується відновлення країни та безпеки

До переговорів планують залучити Європу, зокрема в онлайн-форматі

Офіційної реакції Росії по "плану" поки немає — комунікація ведеться через США

Про це Зеленський сказав 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів. Він розкрив важливі деталі з цікавих для багатьох тем.

"Мирний план" майже готовий

За словами Зеленського, 20-пунктний план готовий уже 90%.

Передусім хочу сказати, що наші команди дуже непогано попрацювали. Я вдячний їм. І підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів. Ми будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що дійсно документ був дуже хороший. Зараз напрацювання сильні. Далі – що стосується prosperity – це відновлення нашої держави. І, якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90 % готовий. Наша задача – робити так, щоб все було готове на 100 %. Це непросто. І ніхто не каже, що стовідсотково це одразу буде, але тим не менш ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат сказав він.

Угода зі США вже на столі

Загалом, як зазначив президент, є п’ять документів, які зараз перебувають у роботі. Проте угода про гарантії безпеки між Україною та США майже готова.

Передусім ми працюємо щоденно над кількома документами. Їх зараз 5. Ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіях безпеки. У нас є кілька угод про гарантії безпеки між нами і США. Є рамкові речі між нами, США та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова. І питання – підписувати або не підписувати, на мій погляд, – це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч. І тому я вважаю, що цей документ є вже на столі каже Зеленський.

Зустріч із Трампом

У неділю, 28 грудня, за словами Зеленського, він може зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Флориді:

Ми обговорюватимемо, створюватимемо саме ці документи, гарантії безпеки. А там кілька документів у цьому блоці. І бажано знайти можливість обговорити їх усі. Далі — економічна угода, там поки що базові напрацювання. Хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок. Далі візит у США запланований для підписання.

Дональд Трамп. Фото: facebook.com/DonaldTrump

Європейські партнери на зустрічі з Трампом

Журналісти поцікавилися у президента, чи можуть до його зустрічі з Трампом приєднатися європейські партнери.

Поки ми говоримо з вами, шановні журналісти, мені пишуть і дзвонять європейські лідери. Так само, як до цього у мене було на Ставці. Я не міг зупинити Ставку при всій повазі до партнерів. Я буду на постійному зв'язку з ними. Ми би хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз, за одну добу, ми можемо всі зібратися офлайн, але я думаю, як мінімум, ми підключимось онлайн і будуть на контакті наші партнери. Ми з ними в постійному контакті, до речі. Але, безумовно, коли ми говоримо про цей весь шлях, – і там багато документів, багато речей залежить від позиції також Європи, безумовно, якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти, де буде присутня не тільки Україна і Америка, а де буде представлена Європа. заявив глава держави.

Територіальне питання та армія

Глава держави додав, що ця зустріч потрібна буде для того, щоб максимально доопрацювати документ.

І буде обговорено територіальне питання. Всі питання, які ми маємо, по яким є розбіжності, наша сторона їх підніме пояснив він.

Щодо чутливих питань, Зеленський додав, що обговорюватимуть і Донбас, і Запорізьку станцію та інші питання. Сюди ж і досить чутливе питання щодо армії, оскільки росіяни висловили обурення — їх влаштовує чисельність армії 800 тисяч жителів.

Те, що зараз закріплено у наших домовленостях чи під час наших домовленостей з американською стороною – я все це відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантії безпеки. І американська сторона нас чує наголосив глава держави.

Відповіді Росії немає

Офіційної реакції по "мирному плану" з боку Росії немає.

Ми спілкуємось виключно з американцями. І я думаю, що я це наголошував, ви про це знаєте. А американці, своєю чергою, спілкуються з росіянами. Я думаю, ми знатимемо найближчими днями їхню офіційну реакцію. пояснив Зеленський.

При цьому президент додав, що план складається із 20 пунктів, і там чотири сторони: Україна, США, Росія та Європа. Безперечно, 20 пунктів без Росії без європейців підписувати не можна.

Так, чотиристороння угода. Але є у нас двосторонні домовленості. І знову ж таки, це друге питання, чи підписуємо ми їх із президентом чи ні – нам треба їх ще раз обговорити. І, як я сказав, щодня є зміни до всіх цих документів нашими групами переговорників. Я думаю, у деяких речах можна ставити крапку. наголосив він.

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У відповідь на питання, чи є хоч один шанс, що на цей план дій погодиться Росія, Зеленський відповів:

Я зараз не думаю про це. Чому? Тому що Росія постійно шукає причини, щоб не погоджуватися. Відповідь дуже проста. Якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна. А Росія, наприклад, не погоджується, отже тиску недостатньо. І це також я хочу обговорити з Президентом Сполучених Штатів

Післявоєнні вибори: чи будуть вони і чи буде референдум

Одним із питань, яке порушили журналісти, стала тема повоєнних виборів в Україні. Зеленський зазначив, що для виборів мають бути законодавчі можливості їхнього проведення.

Я про це говорив багато разів: що вважаю, що для цього мають бути законодавчі можливості проведення і найголовніше – безпека проведення виборів. Якщо ми говоримо про референдум – те саме, потрібна безпека. Законодавчі ініціативи є, їх можна змінювати – щодо війни, щодо термінів тощо. Це друге питання. Хоча воно важливе. Але перше – безпека. У партнерів є достатньо сил, щоб змусити Росію або щоб домовитися з росіянами, надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів Президента України або проведення референдуму. пояснив він.

Щодо референдуму: у 20-пунктному плані розглядається питання його проведення.

Якщо будуть сенситивні питання, на які відповідь не може одноосібно дати та чи інша людина, навіть президент України… Є деякі питання, на мій особистий погляд, на які може дати відповідь лише народ України. Хоча інструменти є й у парламенту, безперечно. Але, на мою думку, це справедливо, що долю України вирішує народ України. Це правильно. підсумував президент.

Атаки "шахедів"

Російські "шахеди" почали активно атакувати залізничні вузли, зокрема західну частину нашої держави, Коростень, Ковель зокрема. У зв’язку з цим журналісти поцікавили у Зеленського, як їх можна "огородити".

У нас сьогодні була Ставка, присвячена повністю дронам і лініям, і захисту, і нашим відповідям тощо. Так само ми в принципі говорили і про Ковель. Є проблема – те, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, білоруській землі. І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну Ставку, будуть відповіді. відповів він.

Які країни готові надіслати свій контингент до України

Із партнерами з цього питання є домовленості.

Що стосується контингента захисту в небі, на морі, на землі – я про це говорив: є у нас домовленості з партнерами. Такі невеличкі деталі залишились. В принципі сам договір про Коаліцію охочих є вже, але підписання його і розміщення будь-якого особового складу і інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після ceasefire. Коаліція охочих працювати буде тільки в момент ceasefire. Це значить просто ceasefire або закінчення війни. І там вже є всі деталі – які країни і на що вони готові. Як я вам казав, 30 країн у нас в Коаліції охочих пояснює президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розповів, де в Україні можуть запровадити спеціальні зони після війни.