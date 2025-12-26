"Це правильно": Зеленський відповів, чи будуть вибори та референдум в Україні

Президент України Володимир Зеленський відповів на два важливих питання, які стосуються мирного плану. Йдеться зокрема про вибори в Україні та референдум.

Що треба знати:

Для проведення президентських виборів треба законодавча база та безпека

Питання референдуму, яке піднімається у мирній угоді, вирішує не тільки Зеленський

Відповідаючи на питання кореспондентів щодо виборів Україні, президент наголосив, що є два ключових моменти — безпека та законність.

"Активізація питання виборів, вона йшла від американської сторони. Були такі сигнали. Для цього потрібно створити законодавчі можливості проведення і найголовніше безпека. Якщо ми говоримо про референдум, те саме, потрібна безпека. Законодавчі ініціативи є, їх можна змінювати, щодо війни, щодо термінів тощо. Це друге питання, хоча воно важливе. Але перше — безпека", — сказав Зеленський.

Президент вважає, що у партнерів України достатньо сил, щоб вплинути на РФ та забезпечити належну безпеку для виборів. Наразі у плані з 20 пунктів є й питання референдуму, його називають досить чутливим.

"Відповідь на це (проведення референдуму — ред.) не може одноосібно дати та чи інша особа, навіть президент України. Є деякі питання, на мій погляд, на які може дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є і у парламенту, безумовно", — зазначив Зеленський.

