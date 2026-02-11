Дата переведення годинників в Україні змінилась: коли ми перейдемо на літній час у 2026

Стрілки годинника будуть показувати на годину більше

Переведення годинників в Україні традиційно відбувається двічі на рік — восени (на зимній час) та навесні (на літній час). Ця процедура вже багато років є предметом активних дискусій серед політиків, медиків та пересічних громадян.

"Телеграф" розповість детальніше, коли у березні 2026 року переведуть годинник на літній час. Зазначимо, що влітку 2024 року Верховна Рада зробила крок до скасування цієї традиції, ухваливши закон про залишення в Україні єдиного київського (зимового) часу, але ситуація залишається невизначеною.

Основною причиною затримки стало те, що законопроєкт так і не отримав підпису Президента Володимира Зеленського, хоча парламентарі аргументували своє рішення турботою про здоров'я громадян та економічною доцільністю.

На сьогодні питання обчислення часу в Україні продовжує регулюватися чинною постановою Кабінету Міністрів. Згідно з цим документом, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня.

Часові пояси в Україні — як вони працюють

Близько 85% території України розташовані у другому часовому поясі, який відповідає зимовому часу. Водночас:

частина Закарпаття належить до першого часового поясу;

Луганська і Донецька області, а також східні райони Харківської та Запорізької областей — до третього.

Через це у найзахідніших і найсхідніших регіонах країни фактична різниця з астрономічним часом може перевищувати одну годину.

Таким чином, якщо закон про скасування переведення годинників не буде підписаний найближчим часом, українці у 2026 році знову перейдуть на літній час за звичною схемою.

Західна частина України і східна частина. Фото - створене ШІ для "Телеграфу"

Коли переведуть годинник на літній час

У 2026 році українці мають перевести стрілки годинників на одну годину вперед у ніч на 29 березня о 3:00.

За чинним графіком, після березневого переходу на літній час Україна знову повернеться на зимовий час 25 жовтня 2026 року.

Зверніть увагу, що більшість сучасних ґаджетів — смартфони, планшети та комп'ютери — зроблять це автоматично. А ось власникам механічних годинників доведеться налаштовувати час власноруч.

Варто додати, що Україна — не єдина країна, яка переводить годинник. Раніше ми вже розповідали, які країни світу переводять годинники.

Р﻿аніше "Телеграф" розповідав, хто і коли вирішив, що треба переводити годинник і навіщо це потрібно.