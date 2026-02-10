Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 11 лютого

На Іграх стартують лижники-двоборці

У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться п’ятий ігровий день. Спортсмени розіграють між собою вісім комплектів нагород.

Що потрібно знати

У 5-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 8 комплектів нагород

11 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть гірськолижники, а завершать представники санного спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 11 лютого. Цього дня спортсмени змагатимуться за нагороди у гірськолижному спорті, фрістайлі, лижному двоборстві, санному спорті, біатлоні, ковзанярському спорті та фігурному катанні. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 11 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 11 лютого (оновлюється)

12:30. Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант

14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км

15:15. Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони (15 км)

15:15. Фрістайл. Жінки. Могул

19:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

19:53. Санний спорт. Жінки. Двійки

20:30. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільна програма

20:44. Санний спорт. Чоловіки. Двійки

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.