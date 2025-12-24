Рус

Мобілізацію та воєнний стан можуть скасувати. Зеленський зробив гучну заяву

Олена Руденко
24 грудня 2025, 11:04
Український військовий та Володимир Зеленський.

Про це може йтися, якщо буде підписано мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський висловився про скасування мобілізації та воєнного стану. Ці слова пролунали в контексті проведення виборів в разі підписання мирної угоди.

Що треба знати:

  • Мобілізацію та воєнний стан затверджено до 3 лютого 2026 року, щоразу ВР продовжує її на 90 днів
  • Якщо мирну угоду буде підписано, в цьому питанні будуть зміни
  • Це може бути як скасування мобілізації, так і певні зміни в її проведенні

Про це Зеленський говорив на закритій зустрічі із журналістами. За його словами, партнери вимагають якнайшвидшого проведення виборів у разі підписання мирної угоди. Для цього необхідно не лише забезпечити безпеку на всіх етапах виборчого процесу, але й розуміти, що буде з мобілізацією та воєнним станом.

За словами Зеленського, мобілізація (якщо угода буде підписана та виконуватиметься Росією) може бути трансформована, чи скасована, а також вона може бути частковою. При цьому важливо не втратити позиції, що утримують Сили Оборони.

Наприклад, нам потрібен особливий стан, поки відходять (війська, — ред.), не відходять, поки завершується… Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно, — наголосив Зеленський

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні відбувається мобілізація громадян "50+". Часто військовозобов’язані такого віку не служать на передовій.

