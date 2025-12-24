Мобілізацію та воєнний стан можуть скасувати. Зеленський зробив гучну заяву

Про це може йтися, якщо буде підписано мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський висловився про скасування мобілізації та воєнного стану. Ці слова пролунали в контексті проведення виборів в разі підписання мирної угоди.

Що треба знати:

Мобілізацію та воєнний стан затверджено до 3 лютого 2026 року, щоразу ВР продовжує її на 90 днів

Якщо мирну угоду буде підписано, в цьому питанні будуть зміни

Це може бути як скасування мобілізації, так і певні зміни в її проведенні

Про це Зеленський говорив на закритій зустрічі із журналістами. За його словами, партнери вимагають якнайшвидшого проведення виборів у разі підписання мирної угоди. Для цього необхідно не лише забезпечити безпеку на всіх етапах виборчого процесу, але й розуміти, що буде з мобілізацією та воєнним станом.

За словами Зеленського, мобілізація (якщо угода буде підписана та виконуватиметься Росією) може бути трансформована, чи скасована, а також вона може бути частковою. При цьому важливо не втратити позиції, що утримують Сили Оборони.

Наприклад, нам потрібен особливий стан, поки відходять (війська, — ред.), не відходять, поки завершується… Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно, — наголосив Зеленський

