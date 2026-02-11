За вуха не відтягнеш: вітамінний салат по-корейськи, поки овочі коштують копійки в "АТБ"

Знаєте, що зараз овочі в "АТБ" коштують буквально копійки? Є сенс скористатися моментом і приготувати для сім’ї смачну та корисну страву з капусти та буряка. Йдеться про салат по-корейськи.

Хрумка пікантна капуста в соковитому розсолі разом з яскравим буряком — така страва миттєво опиняється в центрі уваги, мимоволі викликаючи посилене слиновиділення. Маринований салат по-корейськи не тільки задовольнить найважливіші потреби у вітамінах, але й успішно впорається з місією як закуска на святковому столі, адже незабаром День святого Валентина.

До речі: до свята можна вирізати бурякові шматочки у вигляді сердечок. Це виглядатиме і актуально, і привабливо.

Інгредієнти:

капуста 1 кг;

2 буряка;

2-2.5 ч. л. солі;

4 середні зубчики часнику;

70 мл рослинної олії;

2 ст. ложки цукру;

коріандр смажений мелений 1.5 ч. л.;

червоний перець 0,5 ч. л.;

оцтова кислота 70% — 1.5 ч. л. (або 4 столові ложки оцту 9%).

Ціни на капусту та буряк у 2026 році так і підмивають скуштувати з них нові страви

Отже, беремо капусту близько кілограма вагою, розрізаємо її на великі шматочки. Додаємо подрібнений буряк і сіль, після чого ретельно перемішуємо, стимулюючи появу соку. Залишаємо капусту на 30-40 хвилин відпочивати, іноді перемішуючи. Потім суміш додаємо цукор, перемішуємо. Зверху посередині викладаємо коріандр, видавлений часник та червоний перець чилі.

Окремо нагріваємо в сотейнику олію, доводимо до кипіння і заливаємо часник та червоний перець. Це дозволяє в рази посилити ароматику страви, одночасно знизивши пекучість перцю.

Далі перемішуємо, злегка трамбуємо та прикриваємо тарілкою. Зверху ставимо невеликий вантаж і відправляємо все в холодильник або холодне місце. Через добу можна куштувати, але чим довше стоїть така капуста, тим вона стає смачнішою .

