Зустріч Зеленського і Трампа буде найближчим часом: що відомо про місце (фото)

Про формат зустрічі не повідомляється

Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. За даними журналістів та дипломатичних джерел, зустріч Трампа і президента України може відбутися у Флориді, в резиденції Мар-а-Лаго.

Що потрібно знати:

Переговори можуть відбутися найближчим часом

Ймовірним місцем зустрічі журналісти та дипломатичні джерела називають резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді

Мар-а-Лаго раніше неодноразово використовували як неофіційний дипломатичний майданчик

Як повідомив президент, це відбудеться найближчим часом, йомвірно протягом тижня. "Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", — зазначив президент.

Ймовірне місце, де зустрінуться Трамп та Зеленський називають у Kyiv Post. Резиденція Мар-а-Лаго, вже неодноразово слугувала майданчиком для переговорів Дональда Трампа з іноземними лідерами. Повідомляється, що візит розглядається в контексті просування українського плану "справжнього миру".

Повідомляється, що Київ уже передав Вашингтону детальний пакет пропозицій, який включає мирний план із 20 пунктів. Він передбачає безпекові гарантії для України, економічні домовленості із США та ЄС, а також гуманітарні кроки — зокрема обмін полоненими.

Що відомо про Мар-а-Лаго

Мар-а-Лаго — це розкішна резиденція та приватний клуб у місті Палм-Біч, штат Флорида, що належить Дональду Трампу вже сорок років. Маєток розташований на бар’єрному острові. Комплекс був збудований у 1920-х роках. У 1995-му резиденцію перетворили на закритий клуб для членів із гостьовими номерами, спа-центром та інфраструктурою готельного типу, водночас родина Трампів має там приватні апартаменти. Під час свого президентства Трамп регулярно використовував Мар-а-Лаго як неофіційний дипломатичний майданчик, приймаючи світових лідерів і проводячи міжнародні зустрічі.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе та президент Дональд Трамп й перші леді країн у Мар-а-Лаго / Фото: Вікіпедія

Це маєток, в якому неодноразово влаштовували вечірки та прийоми. У 1992 році Дональда Трампа зняли на відео разом із Джеффрі Епштейном під час вечірки саме в Мар-а-Лаго.

Після завершення президентського терміну в січні 2021 року Трамп перевіз до цієї резиденції значну кількість президентських документів. У січні 2022 року Національне управління архівів вилучило з Мар-а-Лаго 15 коробок матеріалів, серед яких виявили документи з грифами секретності, через що Мін’юст обмежив розкриття деталей їхнього змісту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку політологів, мирний план з 20 пунктів не є принципово новим. Частина пунктів несе потенційні ризики та може спрацювати як "міни уповільненої дії", а головною невизначеністю залишається позиція Кремля, адже подальша доля плану значною мірою залежить від готовності Володимира Путіна до діалогу зі США та особисто з Дональдом Трампом.