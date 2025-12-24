Аналог 5 статті НАТО. Зеленський пояснив, що саме чекає Росію в разі нападу за мирною угодою

Робота над майбутньою мирною угодою триває

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме будуть працювати гарантії безпеки для України, аналогічні 5 статті НАТО. Йдеться про "скоординовану військову відповідь" та санкції.

Що треба знати:

Гарантії безпеки та санкції активуються у разі нового нападу РФ

Однак вони втрачають силу, якщо Україна вдасться до "неспровокованої атаки на російську територію"

Ці гарантії не перекреслюють двосторонні домовленості України із 30 країнами

Про це Зеленський розповів на закритій зустрічі з журналістами. За словами президента, у пункті 5 мирного плану (всього їх 20) зазначено, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

Він містить два підпункти. Перший — якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії, сказав Зеленський.

Другий підпункт — якщо Україна вторгнеться до Росії, або без провокації відкриє вогонь по території РФ, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки наберуть чинності.

Ми продовжуємо розмову про цей підпункт, він від США. Тут було зазначено: США отримають компенсацію за гарантії безпеки. Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми підіймаємо це питання. Зараз це викреслено, Володимир Зеленський

Він додав, що двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Йдеться про угоди, що Україна раніше уклала з 30 країнами.

Це про можливості наших двосторонніх угод з 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих – 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки, — пояснив Зеленський

Що передбачає 5 стаття НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору є основою колективної оборони НАТО. Вона говорить, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх, зобов'язуючи їх надати допомогу, включно із застосуванням збройних сил, для відновлення безпеки. Водночас стаття 5 не передбачає автоматичного військового втручання, а вимагає індивідуального рішення кожної країни.

Як повідомляв "Телеграф", президент назвав найскладніший пункт з 20 пунктів мирного плану, чотирнадцятий. В ньому йдеться про територіальне питання.