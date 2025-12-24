Не тільки Донбас. Де в Україні можуть запровадити спеціальні зони після війни, розповів Зеленський

Частина українських земель може бути демілітаризована

Деякі території України, згідно з мирним планом, можуть стати вільними економічними зонами. Там не буде військ і діятиме спеціальне законодавство.

Що потрібно знати:

Економічні зони можуть бути розташовані на Донбасі та в Запорізькій області

Території контролюватимуть міжнародні сили

Для створення такого формату потрібний референдум

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами.

Де розташовуватимуться такі зони

За його словами, вільними економічними зонами можуть стати окремі території Запорізької області, наприклад місто Енергодар.

"Як на мене, перша економічна зона, маленька, але потрібна, — це про Енергодарі (місто-супутник Запорізької атомної електростанції) . Це в наших інтересах, якщо чесно мати там маленьку економічну зону", — розповів Зеленський.

А на Донбасі такими вільними економічними зонами можуть стати міста Слов’янськ та Краматорськ.

Як працюватимуть вільні економічні зони

Перше — це відведення військ, оскільки така зона передбачає фактично демілітаризовані території.

"Ми кажемо, що ось вільна економічна зона, ось Донбас, ось наша частина там – 25%, ось – Україна, ось тимчасово окупована росіянами частина. Якщо ми робимо тут вільну економічну зону, і вона передбачає фактично демілітаризовану зону, тобто важкі сили усуваються сюди, а це відстань – 40 кілометрів, наприклад, – вона може бути і 5, і 10, і 40 кілометрів, якщо два ці міста Краматорськ та Слов'янськ – у нас це кроки військами відповідно на 5 чи 10 чи 40 км", — пояснив Зеленський.

Друге – це контроль.

"Частина звідки наші війська відійшли, тут наше управління і наша поліція , тому що це вільна економічна зона, і там має бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок і т.д. Точно не російські так звані поліцейські. А ось там, де вони, куди вони відійшли, знаходяться їх сили. Так як віри "рускім" немає, і вони вже неодноразово порушували свої обіцянки, то контактна лінія сьогоднішня перетворюється на лінію фактично вільної економічної зони, і вже там повинні бути міжнародні сили, які реально на землі гарантують, що ніхто не зайде туди ні в якому разі — ні "зелені чоловічки", ні переодягнені", — вважає Зеленський.

Що відбуватиметься на цих територіях

"Вільна економічна зона має бути демілітаризованою зоною, оскільки йдеться лише про окремі економічні питання та спеціальне законодавство", — додав президент.

Нюанси та складності

Проте, як зазначає Зеленський, згідно з українським законодавством, Україна не може піти на створення вільних економічних зон на своїй території. Якщо до цього питання дійде, тоді на території України необхідно провести референдум.

"Навіть потенційно. Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже, особливе рішення, а значить, це референдум – лише референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях , якщо пропозиція для України саме така – чи це, чи війна", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше глава держави дав відповіді на найгостріші питання, які стоять перед Україною. Він намітив найближчу перспективу у переговорах про припинення війни, зміцнення військових можливостей та повоєнне відновлення України.