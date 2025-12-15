Багатоденне голосування та вибори через 60 днів? Що говорять депутати про плани Банкової

Рішення може бути простим політичним кроком

На Банковій минулого тижня відбулася робоча зустріч, присвячена можливості проведення виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень. За їхніми даними, на зустрічі почали підготовку законопроєкту, який має врегулювати питання організації виборчого процесу в умовах воєнного стану, зокрема з урахуванням безпекових ризиків.

"Телеграф" запитав у народних депутатів, чи відомо їм про підготовку такого законопроєкту, як вони оцінюють ідею можливих виборів у стислі строки та чи вважають реалістичним проведення голосування в умовах воєнного стану.

Серед можливих новацій, які, за даними РБК-Україна, обговорюються, — запровадження багатоденного голосування, а також проведення виборів у стислі строки. Як зазначають співрозмовники видання, розглядається варіант укластися у 60 днів, що відповідає процедурі дострокових президентських виборів.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв у коментарі "Телеграфу" заявив, що у фракції не були поінформовані про такі напрацювання.

Самі в шоці. Будемо вимагати на погоджувальній раді надати інформацію про це. А наказувати Зеленський може своєму Офісу, а не парламенту" Володимир Ар’єв

Володимир Ар’єв/Facebook-сторінка

У фракції "Слуга народу" також не підтверджують наявність детальної інформації щодо законопроєкту. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від "Слуг" Олександр Мережко зазначив, що не чув про конкретні напрацювання.

"Нічого про це не чув. Я доволі скептично ставлюся до цієї ідеї. Все залежить від того, чи буде вирішено питання безпеки під час виборів", — сказав він.

За його словами, навіть у разі ухвалення відповідного закону йдеться радше про політичний сигнал, а не про негайну підготовку до виборів.

Можливо, такий закон і буде прийнятий, але скоріше як політичний крок. Тобто щоб показати Трампу: так, дивіться, у нас є навіть закон про проведення виборів, але зараз мʼяч на вашому боці — забезпечуйте безпеку виборів, тобто гарантуйте припинення вогню, змусьте Путіна до цього Олександр Мережко

Олександр Мережко/Facebook-сторінка

