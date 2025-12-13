Вибори зруйнують державу? Чого чекати від Росії, якщо Україна наважиться на них

Основна складність не в обстрілах чи Конституції

Питання президентських виборів в Україні наразі стоїть досить гостро, але чи дійсно їх можливо провести вже навесні. Відповідь на це "Телеграфу" дав політолог Тарас Завгородній.

Що треба знати:

Навіть в мирний час вибори — це складний процес

Президент Зеленський готовий до виборів, але має одну умову

Вимоги Трампа переобрати президента в Україні можуть підірвати державність нашої країни

За словами Завгороднього, під час воєнного стану адекватно провести президентські вибори неможливо. Навіть якщо відкинути Конституцію, яка забороняє будь-які вибори на час воєнного стану, залишається чимало питань.

Адже держава має забезпечити можливість для усіх українців голосувати. При цьому дільниці мають буди безпечними, особливо на випадок ракетних атак. Однак найголовнішим, на думку политолога, є те, що вибори дадуть можливість росіянам втрутитись в цей процес.

"Нас чекатимуть збої реєстрів, хакерські атаки, вкиди в суспільство тощо", — каже Завгородній.

Він підкреслює, що вибори навіть в мирний час потребують великого обсягу роботи, підготовки дільниць тощо. А зараз це фактично не можливо. Адже президентські вибори мають відповідати чинним стандартам, бути чесними та безпечними в нових реаліях.

Завгородній додає, що тут досить добре завжди відповідає президент Володимир Зеленський, який каже, що готовий до виборів, але має одну вимогу. Хай США, які так наполягають на цьому, забезпечать українцям безпеку, захистять систему від російських атак тощо.

"Я категорично проти виборів зараз. Чому? Тому що я вважаю, що це можуть бути останніми виборами в історії нашої держави і в історії нашої нації. Адже це спосіб розпочати заворушення в нашій державі", — каже експерт.

