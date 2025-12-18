Вибори президента можуть пройти онлайн? Що думає Зеленський

У Раді це питання обговорювалося

Президент України Володимир Зеленський відповів на важливі питання щодо виборів у країні. За його словами, напрацювань згідно із законом про вибори поки немає, але він передав усі сигнали з цього приводу. Обговорюються також вибори у форматі онлайн.

Що потрібно знати:

В Україні обговорюються лише президентські вибори, не парламентські та не місцеві

Онлайн-голосування (у тому числі через "Дію") обговорюється, але згоди у парламенті поки що немає

Поїздка Зеленського до Куп’янська посилила позиції України у переговорах із США та ЄС

Про це глава держави сказав журналістам "Новини. Live". Зеленський зазначив, що зараз в Україні не розглядають вибори до Ради, а виключно президентські.

Сполучені штати Америки робили запит на президентські вибори і я сказав, що готовий до таких виборів. Вибори до Верховної Ради та місцевих виборів ми не розглядали сказав Зеленський.

Також він відповів на запитання щодо голосування через Дію чи інші електронні способи для українців за кордоном.

Я завжди підтримував і порушував питання ще з початку ковіда щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Але поки що консенсусу з парламентаріями ми не знайшли пояснив президент.

Крім теми виборів Зеленський розповів про те, що його поїздка до Куп’янська та звернення з цього міста дуже вплинуло і на американців та європейців.

Все це високо оцінили і наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ. І те, то я там був особисто — це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це дуже сильно вплинуло на розмови з європейцями. Також дуже важливо, то я хотів у такий день нагородити наших військових додав глава держави.

