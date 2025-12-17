Зеленський піде за Єрмаком: Коломойський на суді висловився про вибори та мирний договір

Нардеп запитав в бізнесмена про вибори та мирну угоду після засідання суду — той дав однозначні відповіді

Президент України Володимир Зеленський не піде на наступні президентські вибори, а Росія не підпише мирну угоду, яку зараз Україна розробляє спільно з США.

Про це заявив бізнесмен Ігор Коломойський після засідання суду 17 грудня, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат запитав в Коломойського, чи є в Зеленського шанси на виборах, на що той відповів: "Я думаю він на них не піде. Якщо він не ставить начальника адміністрації, значить вирішив піти разом з Єрмаком".

Також у розмові бізнесмен висловив думку, що Росія не погодиться підписати мирний договір, який Україна зараз розробляє спільно з США.

"Їм не вигідно. Вони хочуть всю Україну", — зазначив Коломойський.

Нагадаємо, що Коломойський був бізнес-партнером Зеленського до його приходу на посаду президента України, і довгий час була думка, що це саме олігарх допоміг йому прийти до влади.

У вересні 2023 року Коломойський отримав підозру у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку, його активи були арештовані. Пізніше також оголосили підозру у замовному убивстві адвоката, який відмовився з ним співпрацювати.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак мав великий вплив на президента України, його навіть називали "другою людиною в державі". В кінці листопада у Єрмака провели обшуки в рамках розслідування корупційної справи, після чого той написав заяву про відставку та був звільнений президентом.

Як повідомляв "Телеграф", на посаду нового голови Офісу президента розглядають одразу кілька кандидатів, проте жодного з них ще не обрали.