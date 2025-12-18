Вступ в ЄС і НАТО, скорочення виробництва дронів та ЗАЕС: про що Зеленський говорив в Брюсселі (відео)

Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі: репараційний кредит із російських активів — питання не лише грошей

Президент України Володимир Зеленський долучився до саміту ЄС у Брюсселі. На ньому розглядається питання фінансової підтримки України на наступний рік. Український лідер звернувся до очільників країн ЄС до розгляду.

"Телеграф" зібрав основне з його промови.

Про фінансування України у 2026-2027 роках

Щодо фінансування розглядають два варіанти: репараційний кредит коштом заморожених російських активів та механізм спільного боргу Євросоюзу. Обидва підходи мають як підтримку, так і критику серед країн ЄС. Зеленський наголосив, що більшість наразі підтримує репараційну позику, та "ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді щодо фінансів на наступний рік".

Бо це загроза — 45-50 мільярдів буде точно дефіцит. Дефіцит може бути і більшим. Ми з вами не знаємо точно, як будуть розвиватися події в наступному році. Ми робимо все, щоб закінчити війну в найближчому часі. Всі наші зусилля направлені на дипломатичний хід завершення цієї війни. Але ми чуємо з іншого боку різні меседжі. Я б сказав, що це не меседжі, а звуки навіть від російської сторони. Про те, що вони поки що говорять більше про війну, ніж про мир. І тому Україна повинна бути сильною Володимир Зеленський, президент України

Прем'єр Польщі Дональд Туск казав, що вибір очевидний, гроші сьогодні чи кров завтра. Зеленський наголосив, що Туск правий, адже це питання безпеки Європи: "Якщо не підтримувати Україну і залишити наодинці… Ми і так самі воюємо. Безумовно Європа сьогодні підтримує нас зброєю і фінансами". Якщо Україна не витримає, є великий шанс, що Європа платитиме кров'ю.

Щодо позиції Бельгії про використання заблокованих коштів РФ, Зеленський наголосив, що було обговорення і він розуміє ризики: "Розумію ризики. Але ми у війні і, на мій погляд, ми в більших ризиках. Важливо що від бельгійського прем’єра йде сигнал, що питання має бути вирішено безумовно в ці дні, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки".

Володимир Зеленський також заявив, що фінальне рішення щодо фінансування України можуть ухвалити до кінця року. Під час саміту ЄС у Брюсселі він наголосив на важливості репараційної позики.

"Це питання не лише фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року. Це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент залишився в руках росіян".

Президент підкреслив, що "Україна більш впевнена за столом перемовин з таким інструментом ніж без нього". Він додав, що кошти потрібні, аби російські активи не стали важелем тиску, а ключовим завданням є стабільне фінансування та закриття фінансової потреби.

Використання російських активів

"Перед тим як говорити про те, що Україна… що вона зможе без цих грошей, або як їй буде складно витримати людям без цих грошей, я б спочатку подивився на це з точки зору цінності, моралі і права.

І Україна має повністю право на гроші, тому що Росія руйнує нас. І на відбудову України, або на захист України, це абсолютно справедливо використовувати. Юридично фахівці всі говорять — ну, більшість, так скажімо, фахівців кажуть, що це абсолютно чисте рішення і абсолютно справедливе рішення. Принаймні те, яке сьогодні розглядається щодо формату використання, майбутнього використання цих активів.

Тобто ціннісно і юридично тут все правильно. Можна побоюватись тих чи інших судових кроків з боку Російської Федерації, але це не так страшно, як коли Росія у вас на кордоні. Кажу вам відверто. Тому я вважаю, що поки Україна захищає Європу — треба Україні допомагати."

Про виробництво дронів

Виробництво дронів в Україні може скоротитися в рази, адже це залежить від фінансів. Передусім — тих, що мають надійти навесні, якщо буде мир, кошти підуть на відновлення, а якщо триватиме війна — на оборонні потреби.

Про вступ України до ЄС

"Вступ до Європейського Союзу може бути прискорений. Це залежить від наших кроків і від кроків наших лідерів, якщо ці кроки не блокуються політично. Тобто якщо це прив'язано до законодавства, змін, реформ, то я розумію таку логіку. Якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить. Так, це відкрита інформація. Тому, в принципі, для нас Європейський Союз, членство в Європейському Союзі, для нас це гарантії безпеки. Частина тих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, домовляється, розраховує. Якщо це гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо деталі, на які ми хочемо розраховувати, і ми зараз говоримо з ними, боремося за ті чи інші деталі, там де є країни не тільки ЄС, там є країни Європи плюс, і від Європейського Союзу це гарантоване членство в Європейському Союзі. Для нас це дійсно гарантії безпеки не тільки економічні, і політичні, і геополітичні", — каже Зеленський. Він також наголосив, що дата членства в ЄС для України дуже важлива, але головне — щоб це не вирішувала Росія.

Про ЗАЕС та Донбас

"Донбас, питання, яке не вирішено, у нас різні погляди, атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, не працює, зруйнована, але повинна працювати, давати електрику, наша станція, наші права", — наголошує президент.

Він також наголосив, що це питання також пов'язане з репараціями: "Питання не вирішено. Питання грошей. Ну, я свій погляд повністю сьогодні сказав колегам, лідерам, я вважаю, що вони повинні бути позитивно вирішені, це питання, тому що це питання не тільки питання фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року, а це питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках русських. Ми дуже цього не хочемо, але вважаємо, що вони будуть робити все, щоб це блокувати".

Про системи ППО та нестачу ракет

"В України є певні системи ППО, для яких у нас зараз немає ракет, — каже Зеленський. — Тому партнери, або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима — інших немає виходів". Він наголосив — "щодня летить і треба збивати".

Про діалог з США

В Україні є певний прогрес у діалозі з американською стороною, вважає Зеленський, проте є нюанс: "Поки фідбеку на останній наш прогрес у мене немає, тому я поки не можу вам сказати, що є, чого немає. Але найближчі дні скажемо. І я вважаю, що та частота наших зустрічей — також прогрес".

Росія тим часом в припиненні війни, на думку Зеленського, не зацікавлена: "Я думаю, що Путін не хоче зупиняти цю війну. Але він може це зробити, якщо Сполучені Штати більше натиснуть. І президент Трамп — він може це зробити, я так думаю. І дай Боже, щоби він досяг успіху."

Про вступ до НАТО та гарантії безпеки

Щодо питання НАТО, то за словами президента, США не бачать Україну в Альянсі. При чому це питання обговорювалось ще з президентом Джо Байденом, настільки часто, що його почали сприймати іронічно. Проте змінювати конституційний курс в НАТО потреби не має.

Президент наголосив, що Україні потрібні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. За його словами, це питання планують обговорювати з партнерами, а гарантії мають мати підтримку Конгресу США.

"Що зроблять США, якщо Росія знову розпочне агресію? У мене одна мета — отримати відповідь на це питання", — наголосив Зеленський. Він підкреслив, що завершення війни напряму залежить від надійних гарантій, які мають містити чіткий механізм стримування РФ і бути закріпленими в офіційних документах. Президент також зазначив, що сильна українська армія є ключовим елементом таких гарантій.