Хто може натиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Зеленський назвав чотири варіанти

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Автор
Володимир Зеленський, Володимир Путін Новина оновлена 20 грудня 2025, 19:06
Володимир Зеленський, Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільше шансів зупинити війну в Україні мають кілька світових гравців

Сполучені Штати Америки мають реальні можливості припинити російсько-українську війну. Проте, у разі відмови від цього Дональда Трампа, у світі є ще кілька сильних гравців.

Деякі країни мають змогу вплинути на припинення війни в Україні, але не мають бажання це робити. Про це під час пресконференції в Києві у суботу, 20 грудня, заявив президент Володимир Зеленський.

"Що робитиме Україна, якщо Сполучені Штати не зможуть переконати Росію припинити війну? Ну, передусім, ще раз підтверджую все, що я раніше казав. Я вважаю, що така сила є у Сполучених Штатів і у президента Трампа" — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не повинна шукати альтернативу Сполученим Штатам в цьому питанні. На теперішній час, всі альтернативні варіанти не виглядають переконливо.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото Ян Доброносов/Телеграф

"Я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна. Хто ще? Напевно, представники близького сходу, але я вважаю, все одно Сполучені Штати мають більші шанси", — сказав президент.

Зеленський також відзначив, що хорошим варіантом може бути Коаліція охочих. Також не варто скидати з рахунків Китай, попри його небажання зупиняти агресію РФ.

"Хто ще? Європа, Коаліція охочих — це Європа плюс, наші друзі з Канади та з Японії, але вони все одно в тому чи в тій чи іншій якості вони за столом перемовин. І ще, напевно, Китай би міг, але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", — наголосив Зеленський.

