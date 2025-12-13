США готові надати найсильніші гарантії безпеки в історії України. Що відбувається навколо мирного плану

Наступні важливі перемовини мають відбутися на початку нового тижня

Зустріч у Парижі делегацій США, України та Європи щодо мирного плану, яка була запланована на 13 грудня, не відбудеться. Проте представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться 15 грудня у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії для переговорів щодо мирної угоди.

Що треба знати:

Зустріч між Україною, Європою та США, заплановану на 13 грудня, перенесли

15 грудня сторони зустрінуться у Берліні, у США бачать шанс дійти згоди щодо мирної угоди

За словами американського чиновника, Україна збереже 80% території, отримає найсильніші гарантії безпеки, які колись мала

Про зустріч у Берліні повідомляє Axios з посиланням на двох чиновників Білого дому. Про скасування зустрічі у Парижі 13 грудня інформує RFM, посилаючись на джерело у Єлисейському палаці.

Демілітаризована зона та референдум

Останніми днями тривали консультації щодо майбутньої мирної угоди, зокрема за участю Віткоффа та Кушнера та представників європейських країн. За словами американського чиновника, європейці заявили, що якщо президент України Володимир Зеленський запропонує проведення в Україні референдуму щодо території, вони його підтримають.

Також під час зустрічі онлайн Віткофф і Кушнер обговорили план створення демілітаризованої зони з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії. За словами посадовця Білого дому, ці обговорення та останній раунд переговорів між США та Україною у четвер показали достатній прогрес, щоб переконати Трампа відправити Віткоффа та Кушнера до Європи.

Вони вірять, що може бути шанс на мир, і президент їм довіряє, – сказав другий чиновник Білого дому

Гарантії безпеки для України

Високопосадовець США заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО. Вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу.

Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка не буде з одного боку карт-бланшем, але з іншого боку буде достатньо сильною. Ми готові надіслати її на голосування до Конгресу, – сказав американський чиновник

Він додав, що буде три окремі угоди щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України. За словами джерела, переговори щодо післявоєнного пакета економічної допомоги та відновлення йдуть добре.

Коли люди бачать, що вони отримають, а не лише те, що вони мають віддати, вони більш охоче рухаються вперед. Згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться збереженням суверенітету України над 80% її території, вона отримає найбільші та найсильніші гарантії безпеки, які колись мала, та дуже значний пакет процвітання, – додав чиновник

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Трамп знову заявив, що Зеленському нібито не подобається американський "мирний план". Глава Штатів також сказав, що він готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована.