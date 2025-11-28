Зеленский уволил Ермака после обысков НАБУ: что известно
Также президент анонсировал проверки среди министров
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Накануне у него Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски.
Что нужно знать:
- Офис президента ожидает полная перезагрузка
- Президент Зеленский хочет, чтобы у союзников не было вопросов к Украине и ее властям
- Глава государства анонсировал большие изменения в регионах и армии
UPD: Зеленский уволил Ермака с должности в Офисе президента. Уже появился соответствующий указ.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Ермак решил уйти по собственному желанию. Об этом стало известно вечером 28 ноября, а с утра в этот же день проходил обыск.
"Будет полная перезагрузка Офиса президента Украины. Завтра я проведу консультации по поводу нового руководителя Офиса президента", — отметил Зеленский в вечернем видеообращении.
Заметим, что утром 28 ноября НАБУ проводило обыски у Ермака. Он лично это подтвердил, заверив, что уже подключил адвоката. Однако вечером стало известно об его отставке, хотя результаты работы Бюро официально не разглашались.
Главные заявления Зеленского с вечернего обращения:
- Всех министров нужно оценить соответствие имеющимся вызовам, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимой, и этой войны.
- Кабмин и депутаты должны принять бюджет, назначить новых министров энергетики и юстиции.
- СБУ проведет анализ в регионах. Будут решения. Много негативов из регионов.
- Армия. Есть проблемы. Будет справедливо распределение личного состава между бригадами. Будет решение.
- Скоро будут важны переговоры с американцами, там будут наши представители: начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до отставки Ермак называл "красную линию" в переговорах с США и Россией.