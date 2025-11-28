Укр

Зеленский уволил Ермака после обысков НАБУ: что известно

Татьяна Крутякова
Читати українською
Андрей Ермак и Владимир Зеленский Новость обновлена 28 ноября 2025, 17:58
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Также президент анонсировал проверки среди министров

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Накануне у него Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски.

Что нужно знать:

  • Офис президента ожидает полная перезагрузка
  • Президент Зеленский хочет, чтобы у союзников не было вопросов к Украине и ее властям
  • Глава государства анонсировал большие изменения в регионах и армии

UPD: Зеленский уволил Ермака с должности в Офисе президента. Уже появился соответствующий указ.

Указ про уволнение Ермака
Указ про уволнение Ермака

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Ермак решил уйти по собственному желанию. Об этом стало известно вечером 28 ноября, а с утра в этот же день проходил обыск.

"Будет полная перезагрузка Офиса президента Украины. Завтра я проведу консультации по поводу нового руководителя Офиса президента", — отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

Заметим, что утром 28 ноября НАБУ проводило обыски у Ермака. Он лично это подтвердил, заверив, что уже подключил адвоката. Однако вечером стало известно об его отставке, хотя результаты работы Бюро официально не разглашались.

Главные заявления Зеленского с вечернего обращения:

  • Всех министров нужно оценить соответствие имеющимся вызовам, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимой, и этой войны.
  • Кабмин и депутаты должны принять бюджет, назначить новых министров энергетики и юстиции.
  • СБУ проведет анализ в регионах. Будут решения. Много негативов из регионов.
  • Армия. Есть проблемы. Будет справедливо распределение личного состава между бригадами. Будет решение.
  • Скоро будут важны переговоры с американцами, там будут наши представители: начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до отставки Ермак называл "красную линию" в переговорах с США и Россией.

