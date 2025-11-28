ЄС наляканий? Що насправді в Європі говорять про обшуки НАБУ у Єрмака

В Єврокомісії продовжують уважно стежити за подіями

Європейська Комісія вже відреагувала на обшуки у глави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу" в Брюсселі.

Що треба знати:

У ЄС поважають роботу НАБУ та САП і вважають, що їх дії йдуть тільки на краще

Обшуки, які проводяться антикорупційними органами, позитивно сприймають в Європі

ЄС не раз наголошував Києву: боротьба з корупцією — ключовий фактор для вступу

Як зазначила Паула Піньо, головна речниця Європейської Комісії, Брюссель досить позитивно ставиться до обшуків Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), адже це свідчить про те, що Україна як держава рухається у правильному напрямку.

"Ми, безумовно, розуміємо, що тривають розслідування, і ми з великою повагою ставимося до цього процесу, адже він свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу", — заявила Піньо.

Обшуки у Єрмака. Фото: Українська правда

Таку ж думку висловив і Гійом Мерс'є, речник Європейської Комісії. Адже він вважає, що робота антикорупційних органів у проєвропейських країнах, які прагнуть доєднатися до ЄС, — дуже важлива. А обшуки у Андрія Єрмака добре показують, що НАБУ та САП виконують свої повноваження.

"Підкреслю: боротьба з корупцією є ключовим елементом для країни, яка прагне вступити до ЄС. Вона вимагає постійних зусиль і сильної спроможності протидіяти корупції. Це один із центральних аспектів, який ми також розглядаємо у нашому звіті про розширення, опублікованому кілька тижнів тому", — наголосив Мерс'є.

Він також додав, що ЄС продовжує уважно стежити за Україною та новинами, які з'являються після обшуків Бюро та прокуратури.

