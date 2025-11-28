До Єрмака з обшуками прийшли НАБУ та САП (деталі та фото)

Чиновник очолює ОП з лютого 2020 року

Зранку у п'ятницю, 28 листопада, НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Слідчі дії ведуться в Урядовому кварталі.

Що треба знати:

Факт обшуків підтвердили одразу двоє нардепів

В НАБУ заявили, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування

З чим пов'язаний візит правоохоронців до Єрмака — невідомо, але можливо, справа стосується "плівок Міндіча"

В НАБУ підтвердили, що разом із САП здійснюють обшуки у керівника Офісу Президента України. Там зазначили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються в межах розслідування й пообіцяли згодом надати деталі.

Про обшуки у Єрмака повідомляє також "Українська правда". Журналістам вдалося зробити фото, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

НАБУ прийшло до Урядового кварталу

Можливі обшуки у Єрмака

Народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко підтвердили обшуки в очільника Офісу президента. Як видно на фото, все почалося ще вдосвіта.

З чим можуть бути пов'язані обшуки у Єрмака

Андрій Єрмак

На так званих "плівках Міндіча" щодо масштабних корупційних схем в енергетиці, фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ. У ЗМІ та суспільстві поширилася думка, що це нібито може бути Андрій Єрмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бізнесмена та фігуранта корупційної справи в енергетиці Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук. Згідно з базою даних фігуранти зникли 20 листопада цього року. Тимур Міндіч, за даними операції "Мідас", керував фінансовими операціями в енергетиці, хоча не мав таких повноважень. На опублікованих аудіозаписах НАБУ чутно, як він обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу Бюро.