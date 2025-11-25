Як виїхав Міндіч та чи будуть ще підозрювані: з'явилися нові деталі операції "Мідас"

У витоку даних про операцію НАБУ є два провадження

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розповіли як підозрюваний в корупційній справі Тимур Міндич перетнув кордон. За словами керівника Бюро Сергія Кривоноса, найближчим часом буде оголошено нові підозри в цій справі.

Що треба знати:

Міндіч перетнув кордон, адже в його документі стояла позначка — контроль стоїть

За діяльністю детективів НАБУ стежила злочинна організація

Щодо витоку даних про операцію "Мідас" відкрито два розслідування

Як зазначив керівник НАБУ на засіданні, ще будуть підозри в цій справі, ймовірніше й щодо інших сфер. Адже кошти надходили в бек-офіс не тільки з енергетики. Ця сфера була пріоритетна та найбільш "темна".

Головні заяви Кривоноса щодо операції "Мідас"

Міндіч перетнув кордон за талоном, на якому була буква "К" — контроль стоїть. Виходить, що на контролі прикордонників стояв товариш підозрюваного, тому він швиденько виїхав.

НАБУ ще оголошуватиме підозри в цій справі, навіть в інших сферах.

Діяльність детективів НАБУ та їхнє пересування по Києву відстежувалось. Членами злочинної організації було зібрано в цілому 527 довідок щодо різних впливових людей в державі. Серед них — 15 детективів НАБУ, які здійснювали розслідування.

За словами керівника групи детективів НАБУ Олександра Абакумова, зараз збирається доказова база причетності певних осіб до цієї справи. Розслідування не зупинилось, але триває цілеспрямована робота інших органів державної влади чи правоохоронних органів щодо перешкоджання розслідуванню НАБУ.

Окрім того, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко розповів, що у справі витоків інформації в операції "Мідас" є два кримінальні провадження. Вони стосуються як можливого витоку і з САП, так і з НАБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двох фігурантів операції "Мідас" оголосили в розшук.