Хитрість супермаркету, про яку ви не знали: чому ми не беремо дешеві товари з нижніх полиць

Покупці найчастіше беруть товари з певних полиць

Супермаркети використовують чимало хитрощів, щоб продати товар. Для того щоб люди купували товари з більшою вартістю, використовують прийом з їхнім розміщенням на полицях.

Хитрощі супермакетів базуються на дослідженнях поведінки людей, розповів Симеон Скаммель-Кац у своїй книзі "Мистецтво шопінгу". Він пояснив, що магазини використовують технологію відстеження погляду для визначення оптимального місця розміщення товарів на полицях.

Річ у тім, що природним чином люди зазвичай дивляться нижче рівня очей, десь між рівнем талії та грудей. Саме тому полиці на рівні погляду є найпопулярнішим і найдорожчим торговим простором. Товар, розміщений на них, розбирають у першу чергу.

Жінка у супермаркеті

Продавці знають, що люди "запрограмовані" купувати більше товарів, які бачать на рівні свого погляду. Це працює навіть всупереч вигоді, з цих полиць люди беруть навіть той товар, який буде дорожчим за розміщений нижче чи вище.

