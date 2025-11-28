Такий мирний план Зеленський не підпише. Єрмак назвав головну "червону лінію"

Керівник ОП назвав найбільш спірне питання

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документа, в якому б містилася відмова України від своїх територій. Це є найбільш суперечливим питанням "мирного плану", робота над яким триває.

Що треба знати:

Росія продовжує наполягати на тому, щоб Україна відмовилася від окупованих нею територій

Проте це заборонено у Конституції України, тому про це не може бути й мови

На наступному етапі роботи над "мирним планом" Зеленський намагатиметься провести "червону лінію" щодо територіальних питань

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic. Він наголосив, що відмову від територій забороняє Конституція України.

Поки Зеленський — президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу, Андрій Єрмак

Він додав, що на наступному етапі роботи над майбутньою мирною угодою Зеленський планує провести "червону лінію" в найбільш спірному питанні. Йдеться про вимогу Росії віддати їй суверенні території України.

Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити, — зазначив Єрмак

Що Путін сказав про мирну угоду

Після того як США представили свій "мирний план" з 28 пунктів, почалася напружена робота над ним. Майбутню угоду зусиллями Європи та України вдалося зробити більш прийнятною для України.

Однак це не сподобалося главі Росії Володимиру Путіну. 27 листопада він виступив з низкою заяв. Заявив, що "підписувати документи з українським керівництвом безглуздо — вони допустили стратегічну помилку, коли побоялися йти на вибори", що припинення вогню з боку РФ можливо лише тоді, коли "ЗСУ підуть із займаних ними територій". Також кровожерливий очільник Кремля залякує, що Росія готова "битися до останнього українця".

Нагадаємо, учасник переговорів у Мінську колишній міністр із питань тимчасово окупованих територій та головою Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадим Черниш пояснив "Телеграфу", що Росія не прагне капітуляції України. Кінцева ціль Кремля інша.