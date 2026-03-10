Зимові флешбеки: найхолодніші дні березня насуваються на Київ, коли чекати

Вночі повітря охолоне майже до 0

У Київ іде невелике похолодання після першого весняного тепла. Стовпчики термометрів незабаром знову "повзуть" вниз, але короткочасно.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, синоптики сайту Meteo.ua пишуть, що з 18 по 19 березня до столиці України прийдуть останні відлуння зими. Температура повітря опуститься з +13 до +6 градусів (вдень). Вночі може похолодати до 2 градусів.

Погода у Києві

Таку інформацію надає й погодний радар Ventusky. За його даними, 18-19 березня похолодає до +3+7 градусів. Потім у Києві знову різко потеплішає до +17 градусів.

Погода у Києві

Важливо відзначити, що дані погодних радарів не є офіційними. Орієнтуватися варто насамперед на інформацію Укргідрометцентру.

Погода в березні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповів, що в період 7-9 березня в Україні знову посилиться антициклон: сонячна, суха, майже безвітряна погода з нічними морозами 1-3° та денним стриманим теплом 9-11°, місцями до 1°.

"Останні оновлення з Європейських прогностичних центрів підтверджують: режим сонячних антициклонів домінуватиме до кінця другої декади березня. Теплі сонячні дні поступово компенсують зимову холоднечу, проте ґрунтова волога за такого режиму скоріше випаровуватиметься, ніж накопичуватиметься", — Постригань.

Україну накрив антициклон

