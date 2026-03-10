Зимние флешбэки: самые холодные дни марта надвигаются на Киев, когда ждать

Ночью воздух охладится почти до 0

В Киев идет небольшое похолодание после первого весеннего тепла. Столбики термометров скоро снова "поползут" вниз, но кратковременно.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, синоптики сайта Meteo.ua пишут, что с 18 по 19 марта в столицу Украины придут последние отголоски зимы. Температура воздуха опустится с +13 до +6 градусов (днем). Ночью может похолодать до +2 градусов.

Погода в Киеве

Схожую информацию предоставляет и погодный радар Ventusky. По его данным 18-19 марта похолодает до +3+7 градусов. Затем в Киеве снова резко потеплеет вплоть до +17 градусов.

Погода в Киеве

Важно отметить, что данные погодных радаров — не официальные. Ориентироваться стоит в первую очередь на информацию Укргидрометцентра.

Погода в марте

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в период 7–9 марта в Украине снова усилится антициклон: солнечная, сухая, почти безветренная погода с ночными морозами 1-3° и дневным сдержанным теплом 9-11°, местами до 13°.

"Последние обновления из Европейских прогностических центров подтверждают: режим солнечных антициклонов будет доминировать до конца второй декады марта. Теплые солнечные дни постепенно компенсируют зимнюю стужу, однако грунтовая влага при таком режиме будет скорее испаряться, чем накапливаться", — Постригань.

Украину накрыл антициклон

