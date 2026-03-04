Від "мінусів" до +9 за лічені дні: як змінюватиметься погода в Полтаві на початку березня

Весняне тепло вже скоро завітає у місто

У Полтаві у першій половині березня прогнозують нестійку погоду з коротким похолоданням і подальшим різким потеплінням.

Коли саме прийде похолодання і з якої дати стане тепліше, спрогнозували у "Sinoptik". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

До кінця цього тижня можливі невеликі опади, а температура вдень триматиметься на рівні +2…+6 градусів, вночі — поблизу нуля.

З понеділка, 9 березня, у місті очікується короткочасне похолодання: в нічні години стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля, однак удень повітря все ж прогріватиметься до +6 градусів. Схожа погода протримається і у вівторок, 10 березня. У цей день стане трохи холодніше, але, одночасно, і тепліше — від -3 до +7 градусів протягом доби.

Незабаром прогнозують поступове потепління. З 11 березня денна температура підвищиться до +9 градусів, а нічні морози зникнуть. Загалом різких погодних змін синоптики не прогнозують — у місті пануватиме сонячна погода.

Прогноз погоди у Полтаві. Фото: Sinoptik

Якої погоди чекати на початку березня в Україні

Як розповів "Телеграфу" відомий український синоптик Ігор Кібальчич, протягом першої декади березня в Україні очікується справжня весняна погода з малою кількістю опадів і температурою трохи вище норми. Небезпечних явищ та різких коливань атмосферного тиску чи температури не прогнозується. Сніг поступово зійде майже у всіх регіонах, крім Карпат.

