Погода здивує киян вже найближчими днями: на які аномалії чекати

Києву варто готуватись до незвичного потепління

У Києві на найближчі 10 днів прогнозується аномально тепла для початку березня погода. Повітря може прогрітись до +14 градусів.

Коли у місто увірветься суттєве потепління, повідомили у двох синоптичних ресурсах. Їхні прогнози майже збігаються, тож велика ймовірність, що температура дійсно підніметься до квітневих показників.

За даними синоптиків з "Meteofor", вже у суботу та неділю, 7-8 березня, прийде ясна погода та значне потепління до +10 градусів вдень, хоча вночі очікується невеликий мороз – до -1 °C.

На початку наступного тижня, 9-10 березня, стовпчики термометрів залишаться на рівні +10…+12 °C вдень і +0…+1 °C вночі. Переважатиме сонячна погода. У четвер, 12 березня, буде найвища денна температура за цей період — від +1 до +13 градусів протягом доби.

У п'ятницю, 13 березня, очікується невеликий туман, але на температуру це не вплине — вдень до +12 °C і +2 °C вночі.

Температура почне опускатись наприкінці наступного тижня. Протягом вихідних повітря прогріватиметься максимум до +8…10 градусів вдень. Вночі ж показники зафіксуються біля +1…2 °C.

Якою буде погода у місті. Фото: Мeteofor

Схожий прогноз дали у "Sinoptik". П’ятниця та субота, 6-7 березня, ще будуть прохолодними через нічні заморозки, проте вдень температура вже почне підвищуватися.

З понеділка і до неділі Київ зможе насолоджуватись дуже теплою погодою, як для цього місяця. Передбачається, що денна температура не опуститься нижче +12 градусів. Вночі вона коливатиметься від +2 до +3 градусів.

Коли буде найтепліше у столиці. Фото: Sinoptik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ може засипати снігом напередодні 8 березня.