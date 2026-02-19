Фермеры бьют тревогу: урожай картофеля в Украине сокращается из-за этой болезни
Масштабы этой болезни растут из года в год
Черные пятна на клубнях картофеля — это проявления грибкового заболевания, чреватое потерей до 30-40% урожая. И хотя эта проблема не является новой для опытных фермеров, но о ней мало говорят. А самое плохое — есть реальный риск, что эта болезнь приобретет катастрофические масштабы.
Речь идет об антракнозе. Фермеры делятся с "Телеграфом" переживаниями, что если сейчас не сдерживать антракноз, через 5-6 лет он может стать серьезной проблемой в плане обеспечения населения качественным картофелем.
Как проявляется антракноз на картофеле
- на кожуре клубней появляются темные вдавленные пятна, кожица как бы перфорирована (в дырочках), легко сдирается, появляется гниль;
- в засушливое лето болезнь быстро прогрессирует, вызывая преждевременное увядание ботвы;
- при хранении зараженный картофель становится "резиновым", сморщивается и быстро портится;
- зараженный картофель, который сумел сохраниться до весны и был посажен в землю, дает плохой урожай, низкого качества и отрицательной рентабельности.
В сезон 2024-2025 украинские специалисты провели ряд исследований, изучая семенной картофельный материал. Антракноз был диагностирован практически везде, включая элиту и суперэлиту. В большинстве украинских домохозяйств зафиксировано заражение антракнозом на уровне 1-2 степени, а импортный семенной материал был заражен до 70% (!).
Как бороться с антракнозом на картофеле?
- Приобретать сорта картофеля, устойчивые к этой болезни. Например, Королева Анна, Адретта, Юлия, Тирас, Коннект. Соответственно, следует избегать сорта, которые легко и быстро заболевают антракнозом (Невский, Ред Скарлетт).
- Использовать чистый семенной материал.
- На месте, где рос зараженный картофель, вторично сажать эту культуру не ранее чем через 3-4 года.
- Уничтожать зараженную ботву, глубоко перекапывать почву, использовать сидераты. Например, бархатцы (тагетес), которые негативно влияют на патогены, включая нематоду.
- Обрабатывать от болезни современными препаратами. Например, Ревиона в дозировке 1.25 литр на гектар или 12.5 мл на сотку. Также это может быть Квадрис или Юниформ по инструкции. Ключевую роль играет обработка в фазе смыкания растений в междурядьях.
