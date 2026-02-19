Фермеры бьют тревогу: урожай картофеля в Украине сокращается из-за этой болезни

Масштабы этой болезни растут из года в год

Черные пятна на клубнях картофеля — это проявления грибкового заболевания, чреватое потерей до 30-40% урожая. И хотя эта проблема не является новой для опытных фермеров, но о ней мало говорят. А самое плохое — есть реальный риск, что эта болезнь приобретет катастрофические масштабы.

Речь идет об антракнозе. Фермеры делятся с "Телеграфом" переживаниями, что если сейчас не сдерживать антракноз, через 5-6 лет он может стать серьезной проблемой в плане обеспечения населения качественным картофелем.

Как проявляется антракноз на картофеле

на кожуре клубней появляются темные вдавленные пятна, кожица как бы перфорирована (в дырочках), легко сдирается, появляется гниль;

в засушливое лето болезнь быстро прогрессирует, вызывая преждевременное увядание ботвы;

при хранении зараженный картофель становится "резиновым", сморщивается и быстро портится;

зараженный картофель, который сумел сохраниться до весны и был посажен в землю, дает плохой урожай, низкого качества и отрицательной рентабельности.

В сезон 2024-2025 украинские специалисты провели ряд исследований, изучая семенной картофельный материал. Антракноз был диагностирован практически везде, включая элиту и суперэлиту. В большинстве украинских домохозяйств зафиксировано заражение антракнозом на уровне 1-2 степени, а импортный семенной материал был заражен до 70% (!).

Антракноз на картофеле. Фото: agronom.com.ua

Как бороться с антракнозом на картофеле?

Приобретать сорта картофеля, устойчивые к этой болезни. Например, Королева Анна, Адретта, Юлия, Тирас, Коннект. Соответственно, следует избегать сорта, которые легко и быстро заболевают антракнозом (Невский, Ред Скарлетт).

Использовать чистый семенной материал.

На месте, где рос зараженный картофель, вторично сажать эту культуру не ранее чем через 3-4 года.

Уничтожать зараженную ботву, глубоко перекапывать почву, использовать сидераты. Например, бархатцы (тагетес), которые негативно влияют на патогены, включая нематоду.

Обрабатывать от болезни современными препаратами. Например, Ревиона в дозировке 1.25 литр на гектар или 12.5 мл на сотку. Также это может быть Квадрис или Юниформ по инструкции. Ключевую роль играет обработка в фазе смыкания растений в междурядьях.

